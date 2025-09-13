黒酢×黒にんにく×厳選されたビタミン配合で健康的な体づくりをサポート 健康習慣に取り入れやすいサプリメントとは？

全国のコミュニティFMに番組配信をおこなうTOKYO FMグループの「ミュージックバード」で放送中のラジオ番組「アフタヌーンパラダイス」。午後のひとときを彩る心地よい音楽を紹介しながら、様々な話題について三軒茶屋キャロットタワー26階「スタジオキャロット」からの公開生放送でお送りしています。月曜日のパーソナリティは、川久保秀一と真木ひろかが務めます。

9月8日（月）の放送では、健康な体づくりをサポートするサプリメントに注目。株式会社えがお、商品事業企画部の寺園さんに、同社が販売するサプリメントの魅力を伺いました。

◆大人気のサプリメントがリニューアル！

健康食品会社「えがお」が手がける「黒酢シリーズ」は、黒酢健康食品の通販市場で17年連続売上日本一を誇り、累計販売袋数は1億袋を突破しています。長年にわたって多くの人に支持され続けてきた「黒酢シリーズ」から、今回は、リニューアルされた「黒酢黒にんにく」に注目します。

黒にんにくには、元気や若々しさをサポートする成分ポリフェノールが、一般的なにんにくのおよそ17倍も含まれています。

また、黒酢は、鹿児島県福山町で1年半かけて発酵・熟成させた黒酢をはじめ国内製造の黒酢だけを使用しており、豊富なアミノ酸を含むことが特徴です。アミノ酸は、筋肉や骨を作るタンパク質のもととなる重要な成分で、黒酢には一般的なお酢の約13倍ものアミノ酸が含まれているといわれています。

今回のリニューアルでは、さらに厳選されたビタミンがプラスされました。寺園さんは、「身体を動かす潤滑油として知られるビタミンを、アミノ酸を含む黒酢と一緒に摂ることで、健やかな毎日をサポートできます」と説明します。黒酢と黒にんにく、そしてビタミンが一粒に凝縮されたサプリメントは、日々の健康習慣に手軽に取り入れられるのが魅力です。

スタジオでは、パーソナリティのふたりがサプリメントを実際に手に取り、川久保は「においも気にならず、にんにく臭はしないですね」とレポートしました。1日の目安2粒を水で飲んだパーソナリティのふたりは、「スルっと飲めますね。何の抵抗もなく、これなら毎日続けられますね」と感想を述べ、飲みやすさを伝えました。

最後に寺園さんは、健康を意識するリスナーに向けて「この機会にぜひお試しください」と呼びかけました。

