女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める2026年度前期のNHK連続テレビ小説『風、薫る』の第4次出演者10人が13日、発表された。

朝ドラ第114作となる『風、薫る』は、明治時代に看護の世界に飛び込んだ大関和さんと鈴木雅さんという2人のトレインドナース(正規に訓練された看護師)をモチーフに描くバディドラマ。同じ看護婦養成所を卒業した2人が、患者や医師たちとの向き合い方に悩み、ぶつかり合いながら成長し、やがては“最強のバディ”になって、まだ見ぬ世界を切り拓いていく。大関さんをモチーフにした一ノ瀬りんを見上愛、鈴木さんをモチーフにした大家直美を上坂樹里が演じる。

このたび新たな出演者10人が発表された。

りんの良き相談相手・島田健次郎役にAぇ! groupの佐野晶哉、直美と“運命的な”出会いをする青年・小日向栄介役に藤原季節、島田健次郎の親友で書生・槇村太一役に林裕太、『瑞穂屋』を営む清水卯三郎役に坂東彌十郎、瑞穂屋の店員・柳川文役に内田慈、瑞穂屋の手代・松原喜介役に小倉史也、卯三郎と旧知の仲・勝海舟役に片岡鶴太郎、直美が住む長屋の隣人・大家トヨ役に松金よね子、直美が住む長屋の隣人・大家キク役に広岡由里子、直美が住む長屋の大家さん・大家嘉平役に春海四方が決定した。