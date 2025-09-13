大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、3Aオクラホマシティで1か月に及ぶリハビリ登板の中で最高の投球を披露した。まもなくメジャー復帰と見られるが、本来の先発としてではない可能性が浮上している。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が言及した。

佐々木はサクラメント・リバーキャッツ戦で4.2回を投げ、奪三振8を記録した。球速もこれまでの登板から大幅に上がっており、デーブ・ロバーツ監督は「ドジャースにとっても、彼自身にとっても素晴らしいことだ」と語った。

佐々木は現在ロサンゼルスに向かっており、そこでドジャースのコーチ陣と会い、今季の残りの期間における役割について話し合う予定だ。ロバーツ監督が「先発として準備をするのか、役割を変えるのかを検討すべきだ」と語るように、先発ではない可能性がある。

注目が集まる佐々木の起用について、ボレリ氏は「ドジャースの先発ローテーションが健康状態に戻ったため、彼が再びロースターに加わる場合、ブルペンに落ち着くことになるだろう。別の選択肢は、マイナーに残留して定期的に先発登板することだ」と言及した。

