渡辺美里「毎日でも必要だったかも」…40周年ツアーを乗り切るための“夏バテ対策”を告白

住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。8月28日（木）の放送では、今年デビュー40周年を迎え、現在全国ツアー「渡辺美里 40周年 BITTER☆SWEET ULTRA POP TOUR 2025」を開催中のシンガーソングライターの渡辺美里さんがゲストに登場！ 独自の夏バテ対策などを伺いました。

◆今夏の必需品は!?

住吉：今日スタジオにお迎えしたのは、この夏は“アヒージョ”を食べて暑さ対策をしていらっしゃる渡辺美里さんです！ おはようございます〜。

渡辺：おはようございます。

住吉：（夏バテ対策が）アヒージョ!?

渡辺：ガーリックが食べたくなるんですよね。ただ、ずっとツアーが続いているので、人に会うときはやっぱりちょっと遠慮というか、マナーとして（ガーリックが）プンプン臭うのもよくないなと思うので……。

住吉：ハハハハハ（笑）。

渡辺：明日は人に会わないっていうときに、エビのアヒージョやマッシュルームのアヒージョなどを作ったり、お店に行って食べたりしていました。

住吉：自分で作ったりもされるんですね！

住吉：素晴らしい！ やっぱりニンニクとかで元気をつけておかないと今年は本当に暑いですもんね。

渡辺：今年は特にガーリックを欲していました。スケジュールに合わせてとっていますが、本当だったらこの夏は毎日でも必要だったかもしれないですね（笑）。

