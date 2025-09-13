プレミアリーグは12日、8月のマネージャー・オブ・ザ・マンス（月間最優秀監督賞）を発表。リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、同賞に輝いた。

昨季5シーズンぶり20度目のプレミアリーグ制覇を果たした王者リヴァプールは、今季開幕3試合で3連勝を飾り、開幕月に100パーセントの勝率を記録した今季唯一のチームになった。

この功績により、スロット監督が今季初となる月間最優秀監督賞に選出された。なお、スロット監督にとっては昨年11月以来、2度目の同賞受賞となっている。

また、プレミアリーグは同日に8月のゴール・オブ・ザ・マンス（月間最優秀ゴール賞）も発表。8月31日に行われた第3節のアーセナル戦（○1－0）でリヴァプールのハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが決めたフリーキック弾が選ばれた。なお、ソボスライはプレミアリーグの月間賞を受賞した初のハンガリー人選手となった。

そのほか、セーブ・オブ・ザ・マンス（月間最優秀セーブ賞）は、8月31日に行われた第3節のブライトン戦（●1－2）で至近距離でコースが変わったシュートを防いだマンチェスター・シティのイングランド代表GKジェームズ・トラッフォードが受賞している。

【動画】月間最優秀ゴール賞を受賞したソボスライのFK弾！