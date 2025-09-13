沖縄本島の西海岸リゾートエリアの中心地である沖縄県恩納村(おんなそん)は、透明度の高い海と美しいビーチなど、琉球王国時代に尚敬王(しょうけいおう)が称賛した大自然が自慢のまち。

シュノーケリングなどマリンアクティビティが豊富で、“見る、食べる、泊まる、体験する”がギュッと詰まった非日常的な思い出づくりをすることができます。

万座毛

今回紹介するのは、国内有数のマリンスポット「真栄田岬(まえだみさき)」の「青の洞窟」。沖縄本島で人気の高いシュノーケリング・体験ダイビングを楽しめます。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は「真栄田岬(青の洞窟)」の詳細と、人気の返礼品などについて調べてみました!

神秘的な“青い光”に包まれる! 「真栄田岬(青の洞窟)」について

真栄田岬

・沖縄県国頭郡恩納村真栄田469−1

・アクセス：【車】那覇空港から車で約1時間

「青の洞窟」は、「真栄田岬」の崖の下にある洞窟で、サトウキビ畑に囲まれた風景を眺めドライブを楽しみながら岬に入り、散策路を歩いて行くと、到着します。

神秘的な「青い光」に包まれる幻想的な空間が魅力の場所で、カラフルな熱帯魚とのふれあいが楽しめるのだとか!

体験ダイビングやシュノーケルといった、初心者も安心して楽しめるマリンアクティビティを満喫でき、かき氷やタピオカドリンク、ポークたまごおにぎり、タコライスなどの軽食を味わえるお店や、浮き輪・水着・ビーチサンダルなど海を楽しむためのアイテムを購入できるお店もあります。

水平線に落ちる夕日がバッチリ見えるムード満点なサンセットを眺められるスポットでもあり、映える写真が撮れるのも特徴の一つです。

自治体からのメッセージ

ナビ―ビーチ

沖縄の海と自然を満喫するなら、恩納村へ! 透き通る青い海、白い砂浜、美しい夕日……恩納村は、沖縄本島でも特にリゾート気分が味わえるエリアです。人気のビーチアクティビティやシュノーケリング、世界に誇るサンゴ礁、美ら海(ちゅらうみ)水族館へのアクセスも抜群！地元食材を使ったグルメや、文化体験も盛りだくさん。家族旅行にも、カップルにも、癒やしのひとときをお届けします。

恩納村のふるさと納税返礼品について

恩納村での旅を贅沢に堪能! 宿泊予約サービス「Relux」で利用できるクーポンや「ルネッサンスリゾートオキナワ」の館内利用券チケットを紹介します。恩納村の中でも人気の返礼品なのだそう。

沖縄人気のリゾートエリア恩納村の宿に泊まれるRelux宿泊クーポン(1万5,000円相当)

ハイアットリージェンシー瀬良垣

・提供事業者：株式会社ラクセスイノベーション

・内容量：恩納村の宿に泊まれるRelux旅行クーポン(1万5,000円相当)

・寄附金額：5万円

宿泊予約サービス「Relux」で利用できるクーポンです。人気を誇るホテル「ハレクラニ沖縄」や「ハイアットリージェンシー瀬良垣」をはじめ、たくさんのホテルがラインナップ!

ルネッサンスリゾートオキナワ 館内利用券チケット 3万円分

・提供事業者：ルネッサンス リゾート オキナワ

・内容量：館内利用券3万円

・寄附金額：10万円

エメラルドグリーンの海に臨む南国リゾート「ルネッサンスリゾートオキナワ」で利用できる館内利用券チケットです。宿泊代金以外にも、レストランやスパなど館内施設の利用でも使えます。

今回は沖縄県恩納村の観光スポット「真栄田岬(青の洞窟)」と、人気の返礼品を紹介しました。神秘的な“青い光”に包まれる幻想的な空間で、初心者も安心して楽しめるマリンアクティビティを存分に楽しめるスポットです。海を思いっきり満喫した後は、返礼品のクーポンやチケットを利用してゆったりとした時間を過ごしても良いですね。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者