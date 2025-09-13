12日に放送された『ニッポン放送ショウアップナイター ヤクルト－DeNA』で解説を務めた若松勉氏が、ヤクルト・北村恵吾について言及した。
『3番・セカンド』でスタメン出場した北村は、0－2の初回二死走者なしの第1打席、ジャクソンが2ボールから投じたストレートを弾き返し、左中間を破る二塁打を放つ。
この打撃に若松氏は「なかなか素晴らしいバッティングでしたよね」と評価し、「体のわりにはパンチ力が非常にあるので、面白いバッターですよね」と期待を寄せた。
（ニッポン放送ショウアップナイター）
