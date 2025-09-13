ウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）第2節が12日に行われ、マンチェスター・シティ・ウィメンズとブライトン・ウィメンが対戦した。

チェルシー・ウィメンとの開幕戦に敗れ、2025－26シーズンのWSLは黒星スタートとなったマンチェスター・シティ。ホーム初戦となる第2節では、FW藤野あおばとGK山下杏也加がベンチ入りを果たし、MF長谷川唯が2試合連続の先発出場を飾った。対するは、アストン・ヴィラとの開幕戦をスコアレスドローで終えたブライトン。DF南萌華はセンターバックとしてスターティングメンバーに名を連ね、FW清家貴子と角田楓佳はサブから出番をうかがう。

試合は14分にフラン・カービーの得点でブライトンが先制し、アウェイチームが1点のリードを奪ってハーフタイムに突入。一方のマンチェスター・シティも、58分にカディジャ・ショーが同点弾を挙げる。すると、63分には清家と藤野がピッチに登場。互いに攻撃的なカードを切りながら勝ち越しを狙っていく。

そんななか、74分にマンチェスター・シティの“日本人コンビ”が結果を残す。ペナルティエリア正面でボールを受けた藤野が、味方とのワンツーでボックス手前に侵入。複数のマーカーを引きつけながら左斜め前にラストパスを送ると、長谷川がGKと1対1の局面を迎える。長谷川は冷静に右足でゴールへと流し込み、マンチェスター・シティが逆転に成功した。

結局、そのまま試合は2－１で終了し、マンチェスター・シティが今季初勝利を収めた。なお、決勝弾を決めた長谷川はフル出場。GK山下と角田に出番はなかった。次節、マンチェスター・シティは19日にアウェイでトッテナム・ホットスパーと対戦。ブライトンはその翌日にホームでウェストハムと対戦する。

【スコア】

マンチェスター・シティ・ウィメンズ 2－1 ブライトン・ウィメン

【得点者】

0－1 14分 フラン・カービー（ブライトン・ウィメン）

1－1 58分 カディジャ・ショー（マンチェスター・シティ・ウィメンズ）

2－1 74分 長谷川唯（マンチェスター・シティ・ウィメンズ）