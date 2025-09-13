フジテレビの動画配信サービス・FODでは、人気韓国俳優パク・ヒョンシクの初のファンコンサート『パク・ヒョンシク 2025 FANCON [BEGINNING]』の模様を独占配信する。

『パク・ヒョンシク 2025 FANCON [BEGINNING]』

韓国ドラマ『埋もれた心』や、『ドクタースランプ』、『相続者たち』、『花郎＜ファラン＞』、『ハピネス』、『ドクタースランプ』、『TWELVE トゥエルブ』など、数多くのヒット作に出演し、韓国内外で高い人気を誇るパク・ヒョンシク。2025年9月1日には、自身初となる日本ソロアルバム、『PARK HYUNGSIK 1st Japan Mini Album [BEGINNING]』がリリースされた。

待望のオリジナルアルバムを掲げて、2025年９月13日、14日、千葉・幕張メッセ、幕張イベントホールで自身初となるファンコンサートを2日間実施し、チケットは両日ソールドアウト。公演タイトルでもある「BEGINNING」というコンセプトは、闇と光が出会う新しい夜明けの始まりを表現している。

新しいオリジナル日本語曲も披露し、ポスタービジュアルからも感じられる幻想的な雰囲気を醸し出した魅力満載のファンコンサートは必見だ。FODでの配信日程は後日発表予定。

(C)RÊVE ENTERTAINMENT / Warner Music Korea / WORLD ENTERTAINMENT