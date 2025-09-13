フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国ドラマ『愛のアンダンテ』を27日0時から独占配信する。

このドラマは、南北統一を目指して国境付近につくられた架空の村を舞台に、決して交わるはずのなかった南北の男女が、ぎこちない同居生活を始めることから展開していく恋模様を描いた作品。

『PRODUCE 101 SEASON2』に出演後、韓国ボーイズグループ「JBJ」として活躍したクォン・ヒョンビンが演じるのは、韓国のトップピアニスト・ジュヒョン。人を寄せ付けない頑固な性格の彼が、愛を知り変化していく様子を繊細に演じている。

一方、『ザ・グローリー ～輝かしき復讐～』や『イカゲーム』シーズン2に出演するソン・ジウが演じるナギョンは、ヴァイオリンの道を諦め、父親の意志から薬学博士となったエリート。ジュヒョンの弾くピアノに心を揺さぶられ、次第に募っていく感情を見事な演技で表現している。タイトルに込められた「アンダンテ(歩くような速さで)」という音楽用語のように、ゆっくりと揺れ動く2人の恋心を描いた繊細な演技に注目だ。

■ストーリー

南北統一を議論するさなか、国境付近の都市に「平和村」がつくられた。南北の人々を１年間この村に住まわせ、統一に向けて積極的なプロジェクトが開始される。そんな中、ひょんなトラブルが発生し、韓国のトップピアニスト・ジュヒョン(クォン・ヒョンビン)と北朝鮮高官の娘で薬学博士のナギョン(ソン・ジウ)は同じ家で暮らすことになる。ジュヒョンは人を信用できない性格から、最初ナギョンを遠ざけるが、ナギョンを知っていくにつれ、次第に彼女に対して特別な感情が芽生え始める。しかし「平和村」での暮らしは1年間のみ。決して交わることのなかった2人のロマンチックな愛の物語が始まる。

【編集部MEMO】

(C)EVENENT INC