20日(27:00〜)に放送される、ニッポン放送のスペシャル番組『オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～』に出演するイチナナライバーが、Mugi、鈴木りゅうじ、ALLIE、さくらviolin、八巻志帆の5名に決定した。

「TOKYO ISLAND 2025」出演ライバーを決定

ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」では、パーソナリティが週替わりで担当している土曜日の『オールナイトニッポン 0(ZERO)』とのコラボレーションのもと、2024年3月および9月、また2025年3月に『オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～』を放送。

第4弾となる今回の放送回では、2025年10月11日から 10月13日の3日間、都内で開催する大型野外フェスティバル「TOKYO ISLAND 2025」へ出演するライバーを決定するオーディションイベントとのコラボレーション企画として実施し、アプリ内イベントを経て、9月20日の『オールナイトニッポン0(ZERO)～17LIVE SP～』に出場するライバー5名が決定した。

今回の放送では、“特番内公開オーディション”として、最終的に「TOKYO ISLAND 2025」に出演する3名のライバーを決定。当日は、音楽ジャーナリストの鹿野淳氏と、BIGMAMAの金井政人が、特番に出演するライバーの生パフォーマンスを審査する。なお、MCはトンツカタンの森本晋太郎が務める。

本編と放送後の「17LIVE」限定のアフタートークは、「17LIVE」の公式アカウント「オールナイトニッポン Official」にてライブ配信される。

出演ライバーのコメントは以下の通り。

Mugi

大学の頃、フェスが大好きで時間とお金がある時は仲間といつも行っていました。ライブとはまた ひとあじ違った 解放的で気分も上がる雰囲気が本当に大好きです。目的のアーティストの時でなくても、アーティスト・観客みんなが一体となってステージを作り出すあの雰囲気、初めて行ったフェスで鳥肌が立ったことを覚えてます。いつからか 私もいつかは あんな舞台で歌いたいと夢を描いていました。そして ちょうどこの曲を作成し始めたタイミングで TOKYO ISLAND 2025のイベントが始まり これは運命だと思い フェスを意識したアレンジを加え この曲が完成しました。私の夢、そして今回のイベント、作曲のタイミング。全てが偶然に揃ったんです。このフェスでイチナナ以外の人の目に触れ、Mugi を色んな方に知ってもらう素敵な機会です。これを機にプロデビューの道に1歩近づけたらと思っています。

鈴木りゅうじ

フェス経験を重ねるごとに、立ち回りや気を付けるポイントなど、たくさんの学ことがありました。そ の経験と、自分自身の熱量を余すことなく、本番のステージで発揮させていただきます! めちゃくちゃ盛り上げます!

ALLIE

実力は磨いて来たのであとは多くの方に見ていただき、知っていただきたいです!

さくら violin

いつか、Ayasa さんのように、ポップス・ロックヴァイオリンを広めていく1人になれるよう、このTOKYO ISLAND に出演して、1人でも多くの人にポップスヴァイオリンの存在を知ってもらえたらとても嬉しいなと強く願っています。

八巻志帆

音楽の”ハーモニー”って、配信ととても似ている気がします。様々な環境、状況の人々が、何かのきっかけでその輪に加わり、ひとつの世界を創っていく。そんな風に一緒に時間を過ごし、応援してもらって掴んだ TOKYO ISLAND のオーディション権。ずっとずっと出演したいと願い続けていた音楽フェスにきっと出演して、海の森公園でしか生まれないハーモニーを、たくさんの方と創りたいです。