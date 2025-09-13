「70歳を超えて初めての主演」「初めてのおばあちゃん役」　梅沢富美男が撮影を振り返る

東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40～24:35)が、きょう13日に最終回を迎える。主人公・日向松子を演じた梅沢富美男が撮影を振り返った。

いよいよ最終回です。70歳を超えて初めての主演、そして初めてのおばあちゃん役。猛暑の撮影と不安要素は多くありましたが、共演者・スタッフの皆様のおかげで無事に完走できました。浅草という、自分にとって原点のような舞台で、ずっとやりたいと思っていた人情芝居に挑むことができました。出演者でありながら、毎週、放送が始まるのをテレビの前でワクワクしながら待っていました。

特に素晴らしかったのがシェアハウスのメンバー。礼ちゃんは堀田さん以外には考えられませんし、すみれちゃんは朝日さんだからこそ成立した。パクくんも絃瀬君以外は想像できませんし、大ちゃんは長田君そのもの。最高のキャスティングをしていただいたおかげで、僕も松子さんになりきることが出来ました。バーの松竹梅もすごく楽しかったし、ほかのキャストの皆さんも本当にはまり役でした。

視聴者の方からも温かい感想をいただき、人情芝居は今も多くの方に受け入れていただけると、改めて嬉しく感じました。短い間でしたが、松子さんでいられたこと、とても幸せでした。さびしさはありますが、松子さんのように『人生は今が最盛期、なにをやるにも遅いことなんてない!』の精神で、これからも新しいことにチャレンジしていきたいです。ぜひ最終話もお楽しみください!