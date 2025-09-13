東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40～24:35)が、きょう13日に最終回を迎える。主人公・日向松子を演じた梅沢富美男が撮影を振り返った。

  • 『浅草ラスボスおばあちゃん』場面カット (C)東海テレビ

    『浅草ラスボスおばあちゃん』場面カット (C)東海テレビ

特に素晴らしかったのがシェアハウスのメンバー

いよいよ最終回です。70歳を超えて初めての主演、そして初めてのおばあちゃん役。猛暑の撮影と不安要素は多くありましたが、共演者・スタッフの皆様のおかげで無事に完走できました。浅草という、自分にとって原点のような舞台で、ずっとやりたいと思っていた人情芝居に挑むことができました。出演者でありながら、毎週、放送が始まるのをテレビの前でワクワクしながら待っていました。

特に素晴らしかったのがシェアハウスのメンバー。礼ちゃんは堀田さん以外には考えられませんし、すみれちゃんは朝日さんだからこそ成立した。パクくんも絃瀬君以外は想像できませんし、大ちゃんは長田君そのもの。最高のキャスティングをしていただいたおかげで、僕も松子さんになりきることが出来ました。バーの松竹梅もすごく楽しかったし、ほかのキャストの皆さんも本当にはまり役でした。

視聴者の方からも温かい感想をいただき、人情芝居は今も多くの方に受け入れていただけると、改めて嬉しく感じました。短い間でしたが、松子さんでいられたこと、とても幸せでした。さびしさはありますが、松子さんのように『人生は今が最盛期、なにをやるにも遅いことなんてない!』の精神で、これからも新しいことにチャレンジしていきたいです。ぜひ最終話もお楽しみください!

【編集部MEMO】第11話ストーリー
日向松子(梅沢富美男)の活躍で、日常を取り戻したかのように見えたシェアハウスが、区の防災プロジェクトのため、立ち退きの危機に。しかもよりによって住人の森野礼(堀田茜)が、熊田区議(遊井亮子)からプロジェクトの旗振り役を任される。しかし、そこには大臣や建設会社が絡む利権の影が見え隠れしていて…。一方、区役所の仕事をクビになった長谷川元春(堀井新太)は熊田区議の元秘書から、重要な情報を入手する。松子 vs 区議、ラスボス対決の行方は?

“徳重”松本潤の言葉が感動を呼んだ『19番目のカルテ』 最終回も「名シーン」「泣いちゃう」と反響
「70歳を超えて初めての主演」「初めてのおばあちゃん役」　梅沢富美男が撮影を振り返る
草なぎ剛主演『終幕のロンド』ゲスト一挙発表　本編予告映像も公開
『愛の、がっこう。』最終回前の“大きな変化”が大きな感動に　秀逸な人物描写が生んだ納得の着地
三谷幸喜×菅田将暉『もしがく』に富田望生、小澤雄太、西村瑞樹、大水洋介、ひょうろくら
のん、藤木直人の“差し入れ”明かす「機械ごと…」
宇垣美里、連続ドラマ単独初主演　『できても、できなくても』10月9日スタート
のん、“最大の復讐相手”である父親役を演じた中村獅童との撮影を回想「緊張感を保つために…」
『あんぱん』北村匠海「やなせさんの言葉に救われた」 影も描く自身の音楽活動を「肯定してくださった感覚が…」
北村匠海、今田美桜は「ひまわりのよう」『あんぱん』夫婦役で支え合い　嵩役の影響も「落ち込むように(笑)」
菅井友香×草川拓弥、縦型サスペンスで共演「撮影は熱気に」「独創性あふれる演出」
『相棒』Pが明かす水谷豊の気遣い　現場入り時にスタッフ全員と握手&グータッチ
関連画像をもっと見る