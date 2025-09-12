連続テレビ小説『あんぱん』(NHK総合 毎週月～土曜8:00～ほか ※土曜は1週間の振り返り)で主人公・のぶの夫・柳井嵩を演じた北村匠海にインタビュー。本作への出演が自身にとってどんな経験になったか、また、のぶ役・今田美桜らとの共演の感想を聞いた。

112作目の朝ドラとなる『あんぱん』は、漫画家・やなせたかしさんと妻・暢さん夫婦をモデルに、何者でもなかった2人があらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現した『アンパンマン』にたどり着くまでを描く愛と勇気の物語。小松暢さんがモデルのヒロイン・朝田(柳井)のぶ役を今田美桜、やなせたかしさんがモデルの柳井嵩を北村匠海が演じ、脚本は中園ミホ氏が手掛けた。

昨年9月にクランクインし、8月22日にクランクアップを迎えた本作。12日に放送された第120回では、お腹が空いて困っている人に自分の顔を食べさせてあげるアンパンマンの誕生が描かれた。

「やなせさんがアンパンマンを世に送り出したのが遅咲きだったというのもあり、物語上、悩んだり立ち止まったり下を向いたりということを、60代に至るまでやり続けなければならなかったので、120回やってようやくここにたどり着いたんだなと思いました」

初回の冒頭でも、明け方、嵩が仕事部屋でアンパンマンを描いているところにのぶが入ってくるという似たようなシーンが描かれたが、「とにかくやなせさんの模倣をしよう」という意識で芝居をしていた当時とは、第120回は「全く感覚が違う」と言い、「やなせたかしとして生きたのではなく柳井嵩として生きたというのをすごく感じました」と語った。

「のぶという存在がいて、寛さん(竹野内豊)など、いろんな方がやなせさんの言葉をおっしゃる。やなせさんはこの作品全体を包んでいる象徴なんだなというところに行き着き、似て非なるものになってきました。そして、柳井嵩としてアンパンマンを見ると、愛しさと、ここまでの苦しさと、今まで出会ってきた人たちの顔が浮かび、一番はすごくのぶちゃんを感じたというのが大きかったです。アンパンマン自身は千尋(中沢元紀)ですが、作品全体を思うと、すごく2人の軌跡を感じられて、これはきっと柳井嵩オリジナルの感情なのかもしれないと感じました」

今田美桜と支え合って演じた夫婦役「お互い松葉杖のように」

6度目の共演となった今田との関係については、「後半は支え合うという言葉が一番正しかったです」と表現する。

「いろんな出来事を通して、今田さんが何度も立ち止まって後ろを振り返る瞬間も一番横で見てきたし、そのたびにいろんなことを話し合い、のぶや嵩の思い、2人の道筋を、ちゃんと言葉にして確かめ合いながらやってきました」

そんな中で、今田の「責任感の強さ」を感じたという。

「そこが一番のぶと通ずるものだったのかなと。常に気丈で現場を明るく照らしていて、ひまわりのような。その強さを日々感じていましたし、その強さにスタッフ・キャスト一同、全員が魅了され支えられていたのではないかなと思います。その中で、彼女の中には迷いや悩みがあり、僕も嵩として悩む瞬間が多く、お互い松葉杖のように支えながらやってきました」

特に決め事はなかったものの、撮影の合間は前室で過ごすようになっていったという。

「僕は一度も楽屋に帰らず、気づけばのぶも帰らなくなって。いつか蘭子(河合優実)が言っていましたが、守り神のように前室にずっといて、スタッフ・キャストの皆さんと会話しながら現場を作っていったような気がします。僕は最初、楽屋に帰らないというのを使命のようにしていましたが、本当に居心地がよくなって、今田さんにとっても居心地のいい場所になってくれたのかなと」

朝ドラの撮影は1年間と長いため、人間関係がより大事になっていくと考え、現場に入る前から前室でずっと過ごすと決めていたそうで、そこでの雰囲気が作品にもにじみ出ているのではないかと語る。

「気づけば今田さんも(楽屋に)帰ってないなと。自然発生的に僕らはずっと前室にいるという状況になり、気づけば、原(菜乃華)さん、河合さん、(高橋)文哉くん、たくちゃん(いせたくや役の大森元貴)も、キャストがずっといるようになって、僕がやったことは間違いではなかったのかもしれないと思いました」