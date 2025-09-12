セ・パともにハイレベルな新人王争いが繰り広げられている2025年シーズンのプロ野球。12日に放送されたCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、パ・リーグの新人王争いに注目した。

番組でMCを務めた谷繁元信氏は「楽天の宗山はあと1本で100安打ですからね」と話し、解説者の野村弘樹氏は「野手は大卒ルーキーの3人（宗山塁・西川史礁・渡部聖弥）が候補でしょうかね。規定打席に乗るか乗らないかでも変わってくると思います。でも3人ともギリギリいかない感じもしますからね」と野手の候補3人を挙げ、

谷繫氏は「日本ハムの達孝太もあと2・3試合投げるのでチャンスあると思うんですけど…。7勝2敗で防御率2.02ですからね」とし、野村氏は「今日勝ってたら2ケタ勝利の可能性があったのでね…。西武の山田陽翔も50試合登板いきそうですし。宗山もショートでやってるわけですから。この5人（下記記述）の中からでしょうね」とコメントした。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』

◆ 番組が選んだパ・リーグ新人王候補の成績

・宗山 塁 105試合 打率.261 99安打 3本塁打 24打点

・西川史礁 90試合 打率.283 96安打 3本塁打 32打点

・渡部聖弥 90試合 打率.250 88安打 9本塁打 34打点

・達 孝太 14登板 93.2投球回 7勝2敗 防御率2.02

・山田陽翔 41登板 2勝2敗 14H 1S 防御率2.21