　セ・パともにハイレベルな新人王争いが繰り広げられている2025年シーズンのプロ野球。12日に放送されたCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、パ・リーグの新人王争いに注目した。

　番組でMCを務めた谷繁元信氏は「楽天の宗山はあと1本で100安打ですからね」と話し、解説者の野村弘樹氏は「野手は大卒ルーキーの3人（宗山塁・西川史礁・渡部聖弥）が候補でしょうかね。規定打席に乗るか乗らないかでも変わってくると思います。でも3人ともギリギリいかない感じもしますからね」と野手の候補3人を挙げ、

　谷繫氏は「日本ハムの達孝太もあと2・3試合投げるのでチャンスあると思うんですけど…。7勝2敗で防御率2.02ですからね」とし、野村氏は「今日勝ってたら2ケタ勝利の可能性があったのでね…。西武の山田陽翔も50試合登板いきそうですし。宗山もショートでやってるわけですから。この5人（下記記述）の中からでしょうね」とコメントした。

◆ 番組が選んだパ・リーグ新人王候補の成績

・宗山　塁　105試合　打率.261　99安打　3本塁打　24打点

・西川史礁　90試合　打率.283　96安打　3本塁打　32打点

・渡部聖弥　90試合　打率.250　88安打　9本塁打　34打点

・達　孝太　14登板　93.2投球回　7勝2敗　防御率2.02

・山田陽翔　41登板　2勝2敗　14H　1S　防御率2.21　