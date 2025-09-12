大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により長期離脱を強いられている選手がいる。リリーフ右腕のブラスダー・グラテロル投手はその代表格だが、レギュラーシーズンはメジャーに復帰できず終わる可能性が高まっているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

グラテロルは昨オフ、右肩関節唇の修復手術を受けたことを球団が発表。当初は今季後半戦で復帰できる見込みとされていたが、ここまでメジャーはおろかマイナー登板もない状況だ。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は月曜日、ドジャースタジアムで行われた試合前の記者会見で、レギュラーシーズン中は出場できないと思われると記者団に語ったが、ポストシーズンでの復帰の可能性を完全に否定することは避けた」と言及。

続けて、「同監督は8月、グラテロルがリハビリを開始するためチームの指示を仰いだが、投球プログラムを開始するための許可が得られていないと語っていた。当時もグラテロルが9月中に復帰する可能性は『ごくわずか』だと述べつつ、『復帰しない可能性もある』と付け加えた。今や、その可能性はほぼ現実のものとなった」と記している。

