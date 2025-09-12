暗黒期の中で輝いた！1992年、阪神タイガースの強力投手陣（1）先発復帰後…

2025年、阪神タイガースが2年ぶり7度目のリーグ優勝を果たした。両リーグ史上最速優勝という偉業を達成し、かつて「ダメ虎」と呼ばれた阪神の暗黒時代は見る影もない。しかし、その暗黒時代にも一瞬の輝きを放った年があった。1992年の優勝争いである。今回は、チーム防御率2.90の成績を残した1992年の阪神投手陣を取り上げる。（文・シモ）

野田浩司

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／82kg

・生年月日：1968年2月9日

・経歴：多良木高 - 九州産交

・ドラフト：1987年ドラフト1位（阪神）

プロ3年目に先発と中継ぎをこなし、37試合の登板で11勝12敗、5セーブの成績を残した野田幸司。

翌1991年には、212回2/3を投げて10完投を記録。同年は32試合の登板で8勝14敗、1セーブの成績を挙げ、翌年も先発の役割を期待されていた。

しかし、1992年のシーズンは、右肘痛の影響で出遅れた。4月18日の広島戦に登板するも、1回1/3を投げて5失点で負け投手になる。

以降、先発2試合・中継ぎ2試合に登板したものの、右肘の状態が上がらない野田は、5月15日に登録抹消。6月30日まで復帰を待つことになる。

その後、4試合のリリーフ登板で好投すると、先発に復帰。7月8日の大洋戦を皮切りに、4試合連続の完投勝利をマークしてチームを勢いづけた。

だが、8月も完投で2勝をマークした野田だが、9月1日・中日戦の8勝目を最後に勝ち星から遠ざかってしまう。

そして、優勝争い佳境を迎えた10月9日の中日戦。先発のマウンドに上がった野田は、6回を投げたものの、前原博之のソロ本塁打1本にやられ痛い敗戦を喫してしまう。同時にこの試合が、阪神の優勝を逃す一因となってしまった。

それでも、この年の野田の成績は、26試合の登板で8勝9敗、1セーブ、防御率2.98。投手陣を支える活躍を見せた。

スリークォーター気味の闘志あふれる投球スタイルで打者を打ち取る姿は、ファンの心を熱くさせた。

