プレミアリーグは12日、エヴァートンに所属するイングランド代表MFジャック・グリーリッシュが2025年8月のEAスポーツ月間最優秀選手賞を受賞したことを発表した。同選手はキャリアで初めての受賞となる。

2日前に30歳になったばかりのグリーリッシュは今夏の移籍市場でマンチェスター・シティからエヴァートンにレンタル移籍。初スタメンとなった第2節ブライトン戦で2アシストを記録すると、続く第3節ウルヴァーハンプトン戦でも2つのアシストをマーク。8月の3試合（うち1試合が途中出場）で合計4アシストを披露する活躍を見せ、チームの連勝に貢献した。

2021年夏にアストン・ヴィラからマンチェスター・シティに完全移籍を果たしたグリーリッシュ。当時の英国人史上最高額となる1億ポンド（約199億円）の移籍金に見合うほどのパフォーマンスは発揮できず、昨シーズンの後半戦はベンチを温める日々が続いていた。

それでも、デイヴィッド・モイーズ監督の下で迎えた新天地エヴァートンではかつての輝きを取り戻しつつある。来夏に控えるFIFAワールドカップ出場へ向け、今シーズンの活躍に大きな期待が寄せられる。

【動画】新天地で躍動のグリーリッシュ



