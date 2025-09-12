指原莉乃「最初は本当に断ろうと思った」AKB48 “20周年記念シングル”に参加を決めた小嶋陽菜の一言とは？

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、小嶋陽菜さんと指原莉乃さん。ここでは、お2人が“レジェンドOGメンバー"としてAKB48の20周年記念シングル「Oh my pumpkin!」に参加した経緯について語りました。

◆小嶋「自分たちも20周年なんだ！」

小嶋：AKB48は今年20周年イヤーということで。

小嶋・指原：おめでとうございます！

小嶋：私は1期生で。

指原：私は5期生なので、まだ20周年というわけではないんですけど、どんなお気持ちですか？

小嶋：“気づいたら20周年”っていう感じ。過去にも、いろんなアーティストさんが20周年を迎えられていて「すごいな」と思っていたら、「自分たちも20周年なんだ！」って驚いてる。

――続いて、お2人も参加している20周年記念シングル「Oh my pumpkin!」の話題に。

指原：私は、最初の皆さんが決まってから声をかけていただいた組だったんですけど、先輩方はどのようにシングル参加が決まったのですか？

小嶋：66枚目のシングルは、現役メンバーとOGメンバー、あと世界にも48グループがあるから、そのメンバーが大集合してシングルを出しますっていう話を聞いて……最初に声をかけてもらったのかな？

指原：それはマネージャーとかスタッフからですか？ それともAKB48側から？

小嶋：“やるらしい”みたいな（笑）。AKBあるあるでさ、いろんな方面から「こういうことをやる“らしい”」「声がかかる“っぽい”」っていうのが多くない（笑）？

指原：「誰々と誰々は声がかかってる“っぽい”」みたいな（笑）。

小嶋：そう（笑）。だから、うっすら「やる」って聞いたときに、面白そうだなと思って「もちろんやります」っていうふうに返事をしたんですけど。

指原：私も最初は噂で聞きました。

小嶋：そうだよね、さっしーのポジションだと噂がいっぱいでしょ（笑）。

指原：後輩だし、特に噂でしか拾えないじゃないですか。「次のAKB48のシングルでOGメンバーも参加するらしいけど、聞いた？」って言われて、そのときは何も知らなかったので「先輩方だけなのかな？」と思っていたら、突然お三方（小嶋陽菜さん、前田敦子さん、高橋みなみさん）の名前が挙がって。そのうえで、私に参加のお声がけがあったときに、最初は本当に断ろうと思ったんです。

それで小嶋さんに相談したんですよね。「実はけっこう本気で迷っていて。1期生の皆さんのなかに私が参加するのは変かなと思って……」と言ったら、「いいの！ 今の仕事とかいろいろあるけど、もうやるよ！」って（笑）。たかみな（高橋みなみさん）みたいでかっこよかったです。

小嶋：ハハハ（笑）。きっと、さっしーは全方位に気を遣って、いろいろ考えているんだろうなって。だから「もう一旦いいからやるよ！」って、急にたかみなが出てきちゃった（笑）。

指原：ハハハ（笑）。でも、やって良かったなと思います。背中を押していただいたおかげで、前田さんもたかみなともずっと会っていなかったので、久しぶりにお会いできたし、とても新鮮です。

