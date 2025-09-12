2025明治安田J1リーグ第29節が12日に行われ、FC町田ゼルビアと横浜FCが対戦した。

昨シーズンは昇格初年度ながら最終盤まで優勝争いを演じた町田。今シーズンは夏場から急速に調子を上げて破竹の8連勝を挙げるな、どここまで勝ち点「50」を積み上げている。1試合消化の少ない首位京都サンガF.C.とは暫定「4」ポイント差。残留に向けて厳しい戦いが続いている19位横浜FCをホームに迎える今節は、優勝争いのライバルたちに食らいつくために是が非でも白星が欲しい一戦となった。

球際での激しい攻防が目立つ展開となった前半はスコアレスで終了。町田はサイドからのクロスや得意のロングスローから相手ゴールに迫るも、なかなか決定機を作り出すことができない。一方の横浜FCはボール保持率でこそ圧倒されたものの、ジョアン・パウロ、ルキアン、アダイウトンからなる前線の外国人トリオを起点にカウンター攻撃を展開。31分には山根永遠のクロスから小倉陽太にチャンスが訪れたが、GK谷晃生の好セーブに阻まれた。

スコアが動いたのは56分、守備の時間が続いていた横浜FCが先制に成功する。敵陣左サイドでスローインを獲得すると、細井響がロングスローをゴール前まで飛ばし、飛び込んできた伊藤槙人が流し込んだ。先制された町田は69分、左サイドを突破した相馬勇紀のクロスから林幸多郎のヘディングシュートが枠を捉えたが、GKスウォビィクが好セーブ。その後はさらに圧力を強めるが、なかなかゴールを割ることができない。

それでも88分、仙頭啓矢の柔らかいクロスをファーサイドで相馬が折り返し、最後はミッチェル・デュークがヘディングシュートでネットを揺らす。試合はこのまま終了し、両チームが勝ち点「1」を分け合う結果となった。町田の次戦は16日に控えるAFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）リーグフェーズ第1節のFCソウル戦。一方、横浜FCは20日控える次節でアルビレックス新潟とのホームゲームに臨む。

【スコア】

FC町田ゼルビア 1－1 横浜FC

【得点者】

0－1 56分 伊藤槙人（横浜FC）

1－1 88分 ミッチェル・デューク（FC町田ゼルビア）