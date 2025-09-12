NiziU・MAYUKA「急にお風呂のドアを開けて入ってきて…」「めっちゃ恥ずかしかった（笑）」“お風呂熱唱”をメンバーに聴かれて焦る!?

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。9月8日（月）の放送では、RIKU・NINA・MAYUKAの3人が登場。生徒（リスナー）から寄せられた、心が踊った瞬間についてのメッセージを紹介しました。RIKU：さて、今日の授業（放送）ではNiziU掲示板に届いていた生徒のみんなの心が“踊った”瞬間をチェックしていきたいと思います。私の1日のなかで心躍る瞬間はお風呂です。NiziUの曲をお風呂で大熱唱すると心が躍り、1日の疲れが吹き飛びます。たまに「ボリューム下げて！」と親に言われますが、毎日楽しく歌ってます。NiziU先生の疲れが吹き飛ぶことは何ですか？（16歳）RIKU：RIKUもお風呂好き。NINA：いつも思うの！ 「夜遅いから、今日は歌っちゃダメ！」って。でも入った瞬間「はぁ～♪」って始まるからね。もうあれを止めることができない。MAYUKA：たしかに。NINAは歌ってるイメージあるな。NINA：NINAも家族に何回も言われたことある。「ボリューム下げて」って。MAYUKA：お風呂は響くからな。RIKU：たしかMAYUKAも歌ってたときあったよな。NINA：MAYUKAは毎日歌ってるよ？MAYUKA：違う違う。高音は歌わないの（笑）。最近はね？NINAじゃあ、この前NINAと住んでたときは違ったの!?MAYUKA：そのときは歌ってたかもしれない（笑）。でも、この前1人でお風呂にちょっと早い時間に入って、1人でめっちゃ熱唱してたら、RIKUがおらんと思ってたのに、急にお風呂のドアを開けて入ってきて！RIKU：でもそのときは聞いてなかったよ？MAYUKA：めっちゃ恥ずかしかった（笑）。RIKU：恥ずかしそうだなと思って、「聞いてない！ 聞いてない！」って弁解して……でも歌いたくなるよな？NINA：そういうの聞いちゃったら、気まずいのは知ってるから、一緒に歌い始める（笑）。MAYUKA：それいいね。NINA：そしたら、意外とその場が和むよね。RIKU：でもシャワーとかがすごいマイクっぽくなるやん？ だから幼少期はマイクみたいにシャワー持って歌ってた！NINA ＆ MAYUKA：かわいい。RIKU：かわいいでしょ？ で、自分がMV撮られてるみたいな気分で！NINA：かわいい狙ってるやつやん（笑）。RIKU：そのときは歌手じゃなかったから、「歌手になりたい」っていう思いで、シャワーをマイクにして歌ってましたね。だから、それがリフレッシュな時間になってるんやったら、全然いいと思いますよ！ ご近所迷惑だけにはならずに、美声響かせちゃったらいいんじゃないかなと思います！番組では他にも、全国ホールツアーなどについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info