Mrs. GREEN APPLE大森元貴、ライブの“超人”パフォーマンスにメンバー驚愕！「人間超えてた」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。9月1日（月）の放送では今年、山梨県・山中湖交流プラザ きららでおこなわれた夏フェス「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025」（以下、ラブシャ）出演（※ミセスは8月29日に出演）を振り返りました。

「SPACE SHOWER SWEET LOVE SHOWER 2025 30th ANNIVERSARY」LAKESIDE STAGEにお越しいただきありがとうございました！

⁡

久しぶりのラブシャでのパフォーマンス

楽しんでいただけましたでしょうか？✨

引き続き、ミセスと夏を楽しみましょう🎐

⁡#ラブシャ#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/bYKdYj7hpX

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 29, 2025大森：ラブシャもよかったもんね！藤澤：……ラブシャもすごくい良くて！若井：りょうちゃん（藤澤）、サプライズで……ね！大森：ラブシャで「ブルーアンビエンス」（※2022年7月6日にリリースされたミニアルバム『Unity』収録曲）を久々にやって。若井：しかも、「ブルーアンビエンス」って、フィーチャリングasmi（feat. asmi）さんなんですよ。それを、フィーチャリング大森元貴さんで！ 大森さんが1人で、どっちのパートも歌うという。大森：できてた？ あれ。若井：超人じゃない!?大森：息吸うところあった？若井：人間超えてたよ、あれ！大森：僕は楽しく歌ったんだけど、終わった後、スタッフとかも「あれどうやって歌ってるんですか……？」って。若井：いや、ほんとだよ！ どこで息継ぎしてるの？ って。大森：コンマの世界で息継ぎしているんだよ。でも、楽しかったよ！ 3年ほど前に（ABEMAオリジナル恋愛番組）「今日、好きになりました。初虹編」に書いた曲じゃないですか。だから僕は、すごく夏を思い出すんです。またやれるといいですね！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info