King ＆ Princeの高橋海人と中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』(毎週金曜22:00～)の最終話が5日に放送された(※以下、ネタバレあり)。

木崎ちあき氏が手掛けた同名小説を原作とするこのドラマは、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本が舞台の麻取アクション・エンターテインメント。犯人の更生を願う真っ直ぐな新人麻薬取締官・才木優人(高橋海人)と型破りな不真面目教育係・陣内鉄平(中村倫也)という正反対バディが、DOPEによって巻き起こる不可解な事件の解決に挑む。

5日に最終話が放送。ジウ(井浦新)が待つ浄水場へと向かう才木、綿貫(新木優子)、葛城(三浦誠己)、柴原(豊田裕大)。葛城と柴原は1カ所に集められた浄水場職員の救出とDOPEの確認へ、綿貫は泉(久間田琳加)の身柄を押さえに、そして才木は陣内と合流しジウのもとへ。才木は、自分にはジウを殺す義務があると陣内に告げ、陣内は才木に「憎しみに飲み込まれるな」と助言。そんな中、才木は自分がジウに拳銃で胸を撃たれる未来を予知する。

一方、綿貫は泉の異能力で別の場所に移動し、決着をつけるべく戦い始める。劣勢の綿貫だったが、泉の異能力で泉自身の心を読ませることに成功。泉は、ジウによって余計な記憶を消されていたことで綿貫を憎んでいたと分かり、「ごめんなさい……」と謝罪しながら涙を流す。

そして才木と陣内の前にはジウが現れ、遂に最終決戦が始まる。2人がかりで戦う才木と陣内だったが、ジウの圧倒的な異能力を前に苦戦。そして、陣内はジウの手にかかり、胸を貫かれてしまう。ジウは才木の母・美和子(真飛聖)にDOPEを渡し、飲めば異能力で助けられるはずだと誘惑するが、美和子は誘いに乗らずにDOPEを捨てる。

そんな中、才木の妹の結衣(蒼戸虹子)が立ち上がり、ジウに拳銃を向けるが……というストーリー。

その後、ジウの異能力によって結衣の反撃は失敗に終わる。そしてジウは、12年前にスタジアムで起きたテロの時、才木の異能力を見て魅了されたと明かす。ジウは、子供の才木が見せたのがドーパーの命を奪う異能力だったこと、才木がいずれ自分をしのぐ異能力者になると確信したことなどを打ち明ける。さらに、これまでのすべての事件は才木のその力を取り戻させるためにやったことだと暴露し、才木を異能力で撃ち抜く。

ジウの攻撃を受けた才木は地面に倒れこむが、美和子と結衣と共鳴して“覚醒”。新たな異能力を開花させ、ジウが異能力を使えない真っ白な空間で、ジウと対峙する。異能力が使えず動揺するジウに、「この世界の未来は俺が決める。お前じゃない」と言い放ち、ジウの体をすり抜けてみせる才木。そんな才木の力を目の当たりにしたジウは歓喜し、「さあ、私を殺してくれ」と願い出るが、才木は「あなたには罪を償う義務があります。そして、俺とあなたは違います」と語り、ジウに手錠をかけて連行するのだった。

数週間後、一連の事件解決に貢献したとして、才木ら特捜課は表彰される。そしてラストシーンでは、香織(入山法子)の墓参りに向かう才木と、才木と待ち合わせしていた陣内が笑顔で会話を交わしながら並んで歩くシーンが描かれ、幕を閉じた。

SNSでは、覚醒した才木の圧倒的な強さに興奮する声が続出。「覚醒した才木くんかっこよすぎ」「ジウと1対1の時、神みたいに見えたよ……」「最後めちゃくちゃ主人公だったな」「覚醒した才木君のチートっぷり本当にすごかった」などのコメントが並び、話題を集めていた。

