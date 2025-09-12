大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、勝ちパターンを担うタナー・スコット投手が精彩を欠いている。チームが9月に大苦戦している主要因でもあるが、現状では他に打てる手がなく手詰まり状態になっているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

9月のスコットは日本時間11日試合前時点で4試合に登板しているが、その内2試合で失点。同1日のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦では8回に同点3ラン、6日のボルティモア・オリオールズ戦では9回にサヨナラ本塁打を被弾している。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は、ドジャースにはスコットの代わりとなる選手がいないと認めている。彼はトッププロスペクトで新人のエドガルド・エンリケス投手を例に挙げ、こう語った」としつつ、「例えばメジャーで10イニングを投げたからといって、彼が救世主だとは到底思えない。実績がある。信頼がある。特定の選手、つまりそれを勝ち取った選手たちへの確信がある。また、選手たちに機会を与え続け、メジャーで10イニング投げただけで救世主だと思い込ませないことも大切だ」というロバーツ監督のコメントを紹介。

続けて、「つまり、ドジャースには本当に代わりの選択肢がない。昨オフの補強は全部無駄だったということか？今いる選手たちが何とかするしかないが、それが実現するだろうという楽観的な見方をさせる材料を、彼らは誰にも与えていない」と記している。

