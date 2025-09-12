レバテックは9月9日、大分県が推進する「おおいたIT移住プロジェクト」への協力を開始することを発表した。

「おおいたIT移住プロジェクト」は、OITA CREATIVE ACADEMYが大分県より委託を受け実施しているプロジェクト。大分県への移住を希望し、IT企業への就職やフリーランスとしての起業を目指す人々を対象に、プログラミングの技術習得支援と就職・転職・フリーランス起業支援を無償で提供している。

大分県外から大分県内への移住者は5年連続過去最多を更新(令和6年度 県外からの移住状況/おおいた創生推進課より)しており、大分県は移住先として注目を集めている。そこで同社は大分県と連携し、ITエンジニアを目指す人をサポートするための取り組みの一環としてプロジェクトに協力する。

同社は、OITA CREATIVE ACADEMYと共同で「おおいたIT移住プロジェクト」事前オンライン説明会を実施し、フリーランスの働き方や市場の情報を提供する。プログラム卒業後にフリーランスとして案件獲得を希望する人には、レバテックフリーランスの専任キャリアアドバイザーがサポート。さらに、レバテック経由で案件に参画する卒業生には、コワーキングスペースの利用環境も提供する。

Zoomによるオンライン説明会は9月16日の19:00～。参加費は無料。申し込み締切は9月16日の12:00で、専用サイトより受け付けている。