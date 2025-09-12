昭和100年記念！日本のふるさと飛鳥にクラシックカーが集結｜エントリーも受付中

大和三山クラシックカーフェスティバルが、『飛鳥・藤原の宮都』世界遺産登録応援イベントとして今年限定で『飛鳥・藤原クラシックカーフェスティバル2025』とタイトルを変えて実施される。明日香村役場特設会場をメイン会場として、全国からクラシックカー100台、スーパーカー20台が集まるイベントだ。

奈良県では4ヶ所目となる世界遺産登録を目指す橿原市・桜井市・明日香村をクラシックカーで巡る「飛鳥・藤原ヒストリックパレード」も特別に開催される。明日香村役場を10時30分にスタートして日本最大級の古墳である石舞台古墳・奈良文化財研究所 飛鳥資料館・山田寺跡周辺・藤原宮跡をクラシックカーで巡る企画だ。飛鳥資料館では、今年開館50周年特別展を見学。スタート地点から1966年製造、今年で59年を迎える奈良交通ボンネットバス（ツアー乗車限定25名事前予約）も並走しイベントに華を添える。午後からはボンネットバスに乗って世界遺産登録候補地を巡るショートツアー（当日販売）も予定されている。

また、子どもたちに人気の働く車両としては、警察・消防・自衛隊車両の展示やキッズ制服を着用しての写真撮影のほか、JAF車両の展示と交通安全教室も開催される。ステージ上ではキッズ・大人によるダンスコンテストや地元フラダンス教室によるパフォーマンスが開催され、会場内特別スペースでは特別協賛企業による『ゴーカート・交通安全教室』・『新型車両の展示』も行われるなど、家族連れでも楽しめるイベントになっている。

飛鳥・藤原クラシックカーフェスティバル2025

日時：2025年11月23日（日・祝） 9:00〜15:30

雨天決行（荒天時中止）

会場：明日香村役場 特設会場 奈良県高市郡明日香村大字橘21番地

入場料：無料 ※出展車はエントリー料が必要

詳細：https://www.yamatosanzan.com/classiccar_4th_2025/

https://yamatosanzan.base.shop/