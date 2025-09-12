今日の運勢は？ 9月13日（土）12星座占いランキング！ 第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの順位は何位？

2025年9月13日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）9月13日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？第一印象を良くするように心がけることで運気が上がる日です。美しい姿勢を保ち、歩き方や立ち振る舞いに気を配りましょう。口角を上げて、にこやかな表情でいるように心がけるのも良いでしょう。旅行の計画を立てましょう。以前から興味があった場所など、行ったことのないところを選ぶと良いでしょう。その土地の文化や風習、人々の生活に触れるのも良さそうですよ。あなたのなかに湧いたアイデアを、形にしていきましょう。その素晴らしいアイデアを頭のなかにとどめておくのは、とてももったいないです。行動を起こして、実際にアイデアを実現させましょう。あなたが本当に叶えたい理想や夢を具体的なものにしていきましょう。あなたの望みを達成させるために必要な要素を整理して、今後のスケジュールに何を組み込めばいいかを考えてみましょう。あなたが大切に思う人との関係に意識を向けましょう。お相手に対してネガティブな気持ちが出てきてしまうときには、それが悪い妄想ではないか、客観的に考えてみると良いですよ。あなたらしさを表現すると良い日です。クリエイティブな発想がひらめくこともあるかもしれません。SNSを使って、あなたの考えや活動、作品などを気軽に発信してみるのも良いでしょう。目標達成のために、日々の行動計画を立てるのにおすすめの日です。無理のない範囲でルーティンを設定していきましょう。すべてを完璧にこなす必要はありません。周りの人たちに頼ることも忘れないでください。あなたが尊敬する人の真似をしてみましょう。成功体験が多い人と同じ行動をしてみることで、上手くやっていくコツが見えてくるかもしれません。失敗を恐れずに、前向きに挑戦してみると良いでしょう。あなたの心が落ち着く場所で過ごすことで、運気がUPするでしょう。懐かしい人たちに会ったり、昔好きだった映画や音楽に触れたり、子どもの頃の好物を食べたりするのも良いでしょう。あなたには、誰にも言えていないことはありますか？ あなたの潜在意識のなかにある、秘めた気持ちについて掘り下げてみましょう。整理をするために考えを書き出してみるのも良いでしょう。あなたはどんなときに幸せを感じますか？ あなたは人生において、何に価値を感じているのかを考えていくことで、あなたがこれからどこに投資をしていくべきなのかが見えてくるでしょう。あなたのカラダの状態を観察してみてください。普段と違うところがないか、常に確認してみることが大切です。無理なく続けられるように、楽しめる範囲で運動を取り入れるのも良いでしょう。今の計画を見直して、変化が必要かどうか検討しましょう。あなたの直感に耳を傾ければ、真実を示すサインやメッセージが得られるでしょう。もしかすると、本音を隠している人たちがいるかもしれません。誰が誠実で、誰がそうでないのかを、見極める意識をしてみてください。そうすることで、これまであなたが想像していたよりも良いチャンスがもたらされるでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。