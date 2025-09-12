ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、 Vライバージャンル設立7周年を記念したリアルイベント「V大祭〜イチナナ Vライバー7th Anniversary〜」を、9月26日に東京・神田明神ホールにて開催する。
ストレッチーズがイベント会場内のステージでMCを担当
「V大祭〜イチナナ Vライバー7th Anniversary〜」は、「お祭り」をテーマに、イチナナVライバーとコラボレーションしたやぐらや縁日風のブースを設置する予定で、神田明神ならびに神田明神ホールならではの華やかな装飾も相まって、訪れるだけでお祭りの雰囲気を味わえる空間となる。
イベント会場内のステージでは、お笑いコンビ・ストレッチーズがMCを務め、Vライバージャンルでの7年間の思い出の写真やライバー・リスナーから贈られたファンアート、お祝いメッセージをまとめたメモリアル動画の放映や、来場者参加型のクイズ企画、今年6月にアプリ内で実施したオンラインイベント「V 大祭〜イチナナVライバー 7th Anniversary〜」の上位入賞者の表彰式を実施予定だという。
また、会場入り口には総勢191名のVライバーが掲載された巨大フォトスポットが来場客を迎えるほか、10 名のVライバーののぼりがホワイエを彩り、スタンプラリーや各種ブースなど、イチナナVライバーを満喫できるコンテンツが多数用意される。
なお、当日のステージの様子は「17LIVE」の公式番組としても配信予定。
【編集部MEMO】
「17LIVE」はVTuber含むVライバー事業を注力事業の柱のひとつとしており、2023年12月1日にVライバーおよびVTuberの総合的なマネジメントを行うプロダクション「NexuStella」を設立。「NexuStella」は「新しい輝き」で感動を届けるVライバープロダクションで、「武士来舞(BUSHILIVE)」「GanGun Girls(ガンガンガールズ)」「NexuStella Colorful(通称：ネクカラ)」といった個性豊かなユニットが所属しており、歌唱・トーク・ゲーム実況などの配信ジャンルを中心に「17LIVE」やYouTubeなどのプラットフォーム にて日々活躍している。