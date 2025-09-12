大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、早くも今オフのトレード補強案がいくつか浮上している。シカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手も候補の一人と目されているが、獲得実現には相応の代償が必要になりそうだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

ドジャースの外野陣は現在、マイケル・コンフォート外野手やテオスカー・ヘルナンデス外野手が精彩を欠いている。日本時間10日時点で133試合、打率.270、22本塁打、73打点といった数字をマークしているタッカーは補強ポイントに合致する存在だ。

ただ、同メディアは「タッカーのためにスペースを作るには、ある程度のカットが必要になるだろう。ブリーチャーリポートのジョエル・ロイター記者はドジャースがタッカーを獲得すると予想しつつ、同選手との契約のためにマックス・マンシー内野手の1000万ドルの球団オプションが拒否されるだろうと予想した」と言及。

続けて、「タッカー獲得に本格的に乗り出すなら、アンディ・パヘス外野手を売却するか、トミー・エドマン外野手を内野に回すことになるだろう。エドマンは二塁で起用できるかもしれないが、キム・ヘソン内野手も二塁としての役割拡大に見合うだけの実力を見せている。マンシーの1000万ドルの球団オプションを断れば、エドマンが通算671イニング務めているホットコーナーのポジションが空くことになるだろう」というロイター記者の見解を紹介している。

