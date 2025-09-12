オリックス・東松快征を登録抹消…11日の日本ハム戦に先発も1死しか奪えず6…

　12日のプロ野球公示で、オリックス・バファローズは東松快征投手を登録抹消した。

 

　11日、敵地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に先発登板。

 

 

　今季2度目の先発で、先頭打者から5連打を浴びるなど1アウトしか奪えず、22球で6失点となり降板した。

 

　2023年ドラフト3位で享栄高校から入団した、弱冠20歳の若武者が、二軍戦で自慢の速球を磨き、日本ハムにリベンジする姿が期待される。

 

