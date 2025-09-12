KDDIと沖縄セルラーは9月12日、モバイル通信サービス「povo2.0」にて、動画配信サービス「TVer」と連携したキャンペーンを開始した。実施期間は9月30日まで。

TVerで10番組を視聴した利用者を対象に抽選を行い、データ使い放題のプロモコードをプレゼントするキャンペーン。抽選結果に応じて、最低でもデータ使い放題（1時間）1回分、最大で「データ使い放題（7日間）」12回分のプロモコードが当たる。

キャンペーンの参加条件は、期間中にTVer特設サイトの応募ボタンから応募し、TVerIDにログインした状態で、TVerにて10番組以上視聴すること。抽選は1TVerIDにつき1回限りとなる。番組視聴のカウント対象はビデオオンデマンド（VOD）のみで、リアルタイム配信やスペシャルライブ配信は対象外。

賞 トッピング名 利用期限 特賞 データ使い放題(7日間)12回分 2026/2/14 1等 データ使い放題(1時間)10回分 2026/1/15 2等 データ使い放題(1時間)5回分 2025/12/1 3等 データ使い放題(1時間)3回分 2025/12/1 4等 データ使い放題(1時間)1回分 2025/12/1

賞品は特賞から4等まで5段階に分かれており、特賞のデータ使い放題（7日間）12回分は、ドラマ1クール分のデータ使い放題に相当する。また、データ使い放題（1時間）は外出先や移動中、スキマ時間での利用に適しており、秋から始まる新番組や新ドラマを通信量を気にせず視聴できるとしている。

TVerは民放各局が提供する動画配信サービスで、テレビコンテンツを無料で視聴できる。見逃し配信に加え、スポーツや音楽のライブ配信、地上波同時配信も充実しており、スマートフォンやPC、テレビアプリなど多様なデバイスでの視聴が可能だ。