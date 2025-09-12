FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは9月12日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「秋のスーパーセール」を開始した。9月19日15時まで。

期間限定のパソコン特価セール。EOSが迫るWindows 10からの買い替えにおすすめのモデルなど、ゲーミングPC全18機種をラインナップ。今回のいちおしモデルとして、Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS808/NTK」(税込セール価格147,800円)を、特に入門者向けに最適な1台として紹介している。もちろん、ハイエンドクラスのPCも用意している。

以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。

モデル名「FRGHLB550/WS808/NTK」 セール価格147,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー

・32GB (16GB x2) メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD

・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8TGB (ASUS製)

・600W ATX静音電源 80PLUS BRONZE

モデル名「FRGHLMB650/WS825」 セール価格259,980円(税込)

・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

モデル名「FRGHLMB650/WS728」 セール価格279,800円(税込)

・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー

・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)

・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ

・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD (Crucial製)

・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)

・750W ATX静音電源 80PLUS GOLD

・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3

セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。