トミーテックは、ミリタリーモデル(模型)の新ブランド「ARSENIA64(アーセニア・シックス・フォー)」を2026年2月から新展開する。第1弾として、「ARSENIA64［AS001］M1A2エイブラムス」(希望小売価格：12,100円)と「ARSENIA64［AS002］新73式小型トラック」(希望小売価格：6,600円)の2種の予約を、9月11日から開始している。

「ARSENIA64」は1／64スケールダイキャスト製ミニカー「トミカリミテッド ヴィンテージ」と1／12スケール銃火器プラモデル「リトルアーモリー」で培った技術と知識を掛け合わせた、精密造形の1／64スケールモデルで、コレクションや塗装などのカスタムをしやすい完成品として企画・開発・発売する。

プラスチック(ABS)製射出成形により、車体のモールドは／64スケールながら精密に表現。ミリタリーモデルならではの力強いフォルムに、各種装備やボルト表現などの緻密なディテールを凝縮している。

ミリタリー系プラモデル商品は「1／72」や「1／35」スケールが主流だが、本商品は「トミカリミテッド ヴィンテージ」などのミニカーに合わせた「1／64」スケールにしたことにより、一般車両のミニカーと並べてサイズの違いを楽しむことや、コレクションやジオラマ製作の場所をコンパクトにすることができる。

また、組み立て式プラモデルではなく、塗装済完成品にすることでパッケージを開けてからすぐに鑑賞を楽しめるように。“ロールアウト状態”の基本塗装が施されたボディに、金属シャーシやウェイトパーツを使用した重量感による“手応え”をプラスしている。

そのまま飾って楽しめるだけでなく、付属のディテールアップパーツの取り付けや、水転写デカールを貼り付けることによって、さらに精密感を高めることができる。また、車体はプラスチック(ABS)製で、ウェザリング塗装などのカスタムをしやすくしてあり、自分だけのミリタリーミニチュアモデルをつくりだすこともできる。

