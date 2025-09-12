千葉ロッテマリーンズ、9月16日(火)10時より球団公式ファンクラブ「TEAM26…

千葉ロッテマリーンズは9月16日(火)10時00分より球団公式ファンクラブ「TEAM26」の2026年度会員募集を開始することを発表した。

2026年度は、2025年度と同様に「ブラック、ホワイト、ジュニア」の3つの会員コースが設定されている。

主な入会特典として、①チケットの先行購入および割引購入サービス、②TEAM26特典引換券、③選べる特典グッズ（コースにより異なる）、④チケットやグッズと引き換え可能なMポイントの取得・利用、⑤会員限定イベントへの参加権などが、それぞれの会員コースごとに設定されている。

2006年から始まり、2026年に20周年を迎える2026年度は、20周年を記念して様々な企画を実施。2026年度TEAM26会員コースごとの概要は次の通りとなる。

< 2026年度球団公式ファンクラブ「TEAM26」 各コース概要>

●ブラックコース(年会費:11,000円)：ブラック特典引換券2枚+特典引換券4枚、特典グッズ5種の中から1つ(①フーディーブルゾン、②パイルウェア、③デイバッグ、④オーバーブランケット、⑤ブラック特典引換券1枚+特典引換券1枚)。

●ホワイトコース(年会費:3,900円)：特典引換券2枚。※特典グッズは有料オプションで購入可能。

●ジュニアコース(年会費:3,200円)：特定日を除く平日試合への招待、特典グッズ2種の中から1つ(①ジュニアデイバッグ、②ドローコードナップサック)。

※ジュニアコースは中学生以下限定。会費は全て税込。TEAM26有料会員への入会にはマリーンズID(無料)の登録が必要です。

入会は球団公式ホームページ ファンクラブページもしくはZOZOマリンスタジアム外周および場内に設置されているTEAM26ブースにて受付予定。

※窓口入会は9月18日(木)～

