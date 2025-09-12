マウスコンピューターは、同社ゲーミングブランド「G TUNE」および「NEXTGEAR」（ネクストギア）について、2025年9月25日～28日に幕張メッセにて開催される「TOKYO GAME SHOW 2025」の一般展示（2ホール、ブース番号：02-C06）へ出展し、試遊やステージイベントなども展開すると発表した。
期間中の同社ブースでは、ゲストを招いたステージイベント、G TUNE、NEXTGEARブランドの最新のモデル、iiyama G-MASTERのゲーミング液晶を試遊できるブースなどを用意する。会場では来場者限定のイベントも実施する予定。
あわせて、同社直販サイトで「東京ゲームショウ出店記念キャンペーン」としてゲーミングPCのセールキャンペーンを開始している。実施は期間限定で、2025年9月30日(火)10時59分まで。セールのラインナップは、特選モデルとして以下を販売している。
・G TUNE DG-A7G60（TGS出展記念モデル）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dga7g60b5abdw102dectgse/
159,800円
・G TUNE DG-A7A6X（TGS出展記念モデル）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dga7a6xb5abdw102dectgse/
169,800円
・G TUNE DG-I7G60（TGS出展記念モデル）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi7g60b7addw102dectgse/
199,800円
・G TUNE DG-I7A6X（TGS出展記念モデル）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi7a6xb7addw102dectgse/
209,800円
・G TUNE FG-A7G80（TGS出展記念モデル）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7g80g6bfdw102dectgse/
399,800円
・G TUNE FZ-I7G80（TGS出展記念モデル）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g80g8bfdw102dectgse/
399,800円
・G TUNE FZ-I9G80（TGS出展記念モデル）
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi9g80g8bfdw102dectgse/
449,900円
・G TUNE FG-A7G80(RTX 5080 搭載セットモデル)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fga7g80g6bfdw101decal/
569,800円(値引き前価格) → 499,800円
・G TUNE FZ-I7G80(RTX 5080 搭載セットモデル)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi7g80g8bfdw101decal/
551,800円(値引き前価格) → 499,800円
・G TUNE FZ-I9G80(RTX 5080 搭載セットモデル)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-fzi9g80g8bfdw101decal/
599,800円(値引き前価格) → 539,800円
「東京ゲームショウ出店記念キャンペーン」のセール内容詳細や最新情報は、こちらのリンク先のキャンペーン特設サイトも確認いただきたい。