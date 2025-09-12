ロッテは12日、9月16日（火）10時00分から球団公式ファンクラブ「TEAM26」の2026年度会員募集を開始することになったと発表した。

2026年度は、2025年度と同様に「ブラック、ホワイト、ジュニア」の3つの会員コースが設定されている。主な入会特典として、①チケットの先行購入および割引購入サービス、②TEAM26特典引換券、③選べる特典グッズ（コースにより異なる）、④チケットやグッズと引き換え可能なMポイントの取得・利用、⑤会員限定イベントへの参加権などが、それぞれの会員コースごとに設定されている。

2006年から始まったTEAM26は、多くファンの皆様に支えられて2026年に20周年を迎える。2026年度は、20周年を記念して様々な企画を実施。

▼ 2026年度球団公式ファンクラブ「TEAM26」 各コース概要

ブラックコース（年会費:11,000円）：ブラック特典引換券2枚+特典引換券4枚、特典グッズ5種の中から1つ（①フーディーブルゾン、②パイルウェア、③デイバッグ、④オーバーブランケット、⑤ブラック特典引換券1枚+特典引換券1枚）

ホワイトコース（年会費:3,900円）：特典引換券2枚。※特典グッズは有料オプションで購入可能

ジュニアコース（年会費:3,200円）：特定日を除く平日試合への招待、特典グッズ2種の中から1つ（①ジュニアデイバッグ、②ドローコードナップサック）

※ジュニアコースは中学生以下限定。会費は全て税込。TEAM26有料会員への入会にはマリーンズID（無料）の登録が必要。入会は球団公式ホームページ ファンクラブページもしくはZOZOマリンスタジアム外周および場内に設置されているTEAM26ブースにて受付予定。

※窓口入会は9月18日（木）～