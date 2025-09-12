JFA（日本サッカー協会）は12日、今月27日に開幕するFIFA U－20ワールドカップチリ2025に臨むU－20日本代表のメンバーの21名を発表した。

U－20日本代表は、今年2月に行われたAFC U20アジアカップ中国2025でベスト4入りを果たし、4大会連続12度目のU－20ワールドカップ出場権を獲得。以降はU－20日本代表としてだけでなく、2028年に控えたロサンゼルスオリンピックを見据えたU－22日本代表にも多くのメンバーが食い込み、レベルアップを図ってきた。

そして今回、船越優蔵監督が選んだ21名のメンバーが発表された。同代表チームのキャプテンでもあるDF市原吏音（RB大宮アルディージャ）を筆頭に、A代表でもデビューを飾ったGKピサノアレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）、MF大関友翔（川崎フロンターレ）、MF佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）らが選出。海外組では、DF喜多壱也（レアル・ソシエダB／スペイン）、DF小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）、そしてFW高岡伶颯（ヴァランシエンヌ／フランス）の3名が入った。

U－20日本代表はFIFA U－20ワールドカップチリ2025でグループAに組み込まれており、同チリ代表、同ニュージーランド代表、同エジプト代表と同居。グループステージ第1節は現地時間27日に行われ、エジプトと対戦したあと、30日の第2節では開催国のチリと激突。そして、10月3日には第3節のニュージーランド戦が控えている。

なお、FIFA U－20ワールドカップチリ2025のU－20日本代表戦を含む全試合は、『J SPORTS』にてテレビ放送・インターネット配信されることが決まっている。

FIFA U－20ワールドカップチリ2025に臨むU－20日本代表のメンバー21名は下記の通り。

◆◼︎U－20日本代表

▼GK

中村圭佑（東京ヴェルディ）

ピサノ・アレクサンドレ幸冬堀尾（名古屋グランパス）

荒木琉偉（ガンバ大阪）

▼DF

塩川桜道（流通経済大）

市原吏音（RB大宮アルディージャ）

梅木怜（FC今治）

喜多壱也（レアル・ソシエダB／スペイン）

小杉啓太（ユールゴーデン／スウェーデン）

森壮一朗（名古屋グランパス）

▼MF

大関友翔（川崎フロンターレ）

平賀大空（京都サンガF.C.）

小倉幸成（法政大）

齋藤俊輔（水戸ホーリーホック）

石渡ネルソン（いわきFC）

中川育（流通経済大）

石井久継（湘南ベルマーレ）

横山夢樹（FC今治）

中島洋太朗（サンフレッチェ広島）

佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）

▼FW

神田奏真（川崎フロンターレ）

高岡伶颯（ヴァランシエンヌ／フランス）

▼サポートメンバー

村上慶（大津高）

中野陽斗（神村学園高）

松岡敏也（興国高）

