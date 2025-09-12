水戸ホーリーホックは12日、日本大学サッカー部所属のFW五木田季晋について、2027シーズン加入内定および公益財団法人日本サッカー協会（JFA）より「2025JFA・Jリーグ特別指定選手」に承認されたことをクラブ公式サイト上で発表した。

水戸のクラブ公式サイトには、次のように五木田のコメントが掲載されている。

「2027シーズンより水戸ホーリーホックに加入することになりました、日本大学の五木田季晋です」

「常に野心と向上心を持ってプレーする選手、選手の成長を全力でサポートするスタッフの方々、このような素晴らしいクラブでプレー出来ることをとても嬉しく思います！」

「2027シーズンからではなく、1日でも早く試合に出てチームの勝利に貢献するという目標、覚悟を持ってこのクラブでプレーすることを決断しました」

「前線で起点となり、ゴールに向かうという自分のプレースタイルを存分に発揮して、水戸ホーリーホックの勝利に1日でも早く貢献出来るように、努力を積み重ねます！」

「今まで支えてくれた家族、指導者の方々、友人、そしてクラブに関わるすべての人たちの為に、自分の持てる力を全て出して闘います！ J1に必ず昇格しましょう！ よろしくお願いします！」

また、同サイトは西村卓朗ゼネラルマネージャー（GM）のコメントも紹介。西村GMは五木田について「コンタクトに強く、推進力のあるストライカー。パンチ力のあるシュートも魅力で、チームに勢いを与えられる選手。 精神力も強く、しっかり主張ができる芯の強さと、常に上を目指す、志の高さは、プロの世界で活躍する要素をすでに持っていると感じています」と評している。

2004年7月12日生まれの五木田は、現在21歳。日本大学に在学中で、川崎フロンターレU15や同U18の所属歴もある。

五木田が加入する水戸は現在、2025明治安田J2リーグで28試合を消化して15勝8分5敗。2位のジェフユナイテッド千葉、3位のV・ファーレン長崎と勝ち点「2」差で首位に立っている。