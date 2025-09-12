登山後の膝や腰の痛み、翌日の疲労感に悩んでいませんか？「もっと長く、もっと快適に、あの絶景を楽しみたい！」と願うすべてのハイカーに朗報です。従来のトレッキングポールでは物足りなさを感じていたあなたへ、韓国発の革新的なギアが日本に初上陸します。

登山が変わる！次世代トレッキングポール『heritage 1.0』の衝撃

韓国のアウトドア専門ブランド「whiz（ウィズ）」から、「heritage 1.0（ヘリテージ1.0）」という名のトレッキングポールが登場します。私がこのプロダクトに注目したのは、その独自の衝撃吸収システム。まさに「登山者のための膝・腰ラク設計」と言える、期待の新星です。

身体への優しさを追求！『heritage 1.0』の革新的な特徴

「heritage 1.0」は、単なる軽量ポールではありません。その最大の魅力は、登山者の身体への優しさに徹底的にこだわった設計にあります。

1. 膝・腰の負担を劇的に軽減！驚異の「5コア衝撃吸収システム」

一般的なトレッキングポールが1つのスプリングで衝撃を吸収するのに対し、「heritage 1.0」はなんと「5つのコア」で段階的にショックを分散させるという、韓国で特許を取得した独自のシステムを搭載しています。

これは例えるなら、一本のポールがまるで5枚のふかふかクッションのように、足元からの衝撃を優しく受け止めてくれるイメージです。下山時のガツンとくる衝撃が、これによって大幅に軽減されるため、

膝や腰への負担が驚くほど軽くなる

下山後の疲労感が少なくなる

翌日の体のダルさが和らぐ

といった効果が期待できます。これにより、登山中に景色を楽しむゆとりが生まれ、より快適に、より長く山と向き合えるようになるでしょう。

2. 軽量と強度を両立！航空機グレードの「超々ジュラルミン」

「丈夫なのに軽くて、しかもコンパクト！」──アウトドアギアに求める理想を具現化したのが、このポールの素材です。航空機やプロ仕様のテントフレームにも使われる「Duralumin 7075（超々ジュラルミン）」を採用。

この素材は、単に軽いだけでなく、圧倒的な強度と耐久性を兼ね備えています。長期間にわたって安心して使える信頼性があり、タフな山行でもあなたの頼れる相棒となってくれるでしょう。

3. 移動もラクラク！約47cmに収まるコンパクト設計

せっかくの高性能ポールも、持ち運びが不便では意味がありません。「heritage 1.0」は、収納時に約47cmまでコンパクトに収縮可能。バックパックのサイドポケットはもちろん、旅行用のキャリーケースにも楽々収まるサイズ感は、移動時のストレスを大幅に軽減します。これなら、登山だけでなく、旅行先でのハイキングやウォーキングにも気軽に持っていけますね。

4. 誰でも簡単！わずか5秒でセットアップ

「使い方が難しいギアはちょっと…」と感じる方もご安心ください。このポールは、初心者でも直感的に使えるロック機構を採用しており、組み立て時間はわずか5秒！ポールを引き伸ばしてロックするだけなので、山行前の慌ただしい時でもサッと準備が完了します。

5. 山から日常まで！広がる活躍シーン

「heritage 1.0」の活躍の場は、本格的な登山だけにとどまりません。

日々のウォーキングや散歩

旅行先での観光やハイキング

高齢者の健康維持や転倒防止

スポーツ愛好者のトレーニングサポート

など、日常生活の様々なシーンであなたの足元をサポートし、行動範囲を広げてくれるでしょう。

見逃せない！先行販売で『heritage 1.0』をお得に手に入れる方法

この高性能トレッキングポール「heritage 1.0」は、現在“応援購入サービス”Makuakeにて、2025年9月14日(日)18時から9月29日(月)22時までの約2週間限定で先行販売が実施されています。

通常価格は17,480円（税込）ですが、Makuakeでの応援購入では最大37％割引という大変お得なリターンが用意されています。高性能・高耐久なギアは初期投資が高くなりがちですが、この割引率は見逃せません。体の負担を軽減し、長く使えることを考えると、この先行販売での購入は非常にコストパフォーマンスが高い選択と言えるでしょう。「ちょっと試してみたい」「でも、高いのはちょっとな…」と考えていた方こそ、この機会をぜひ活用してください。

項目 詳細 プロジェクト名 【海外累計2400万円】景色を楽しむ余裕を！高性能トレッキングポール登場 受付期間 2025年9月14日(日)18時～9月29日(月)22時 目標金額 100,000円 最大割引 37％ 一般販売価格 17,480円(税込)

日本上陸を支える「ハマダファクトリー」について

今回の日本初上陸を担うのは、通信販売やWEB制作を手掛ける「ハマダファクトリー」です。代表の浜田圭祐氏が手掛けるサービス「LUNERA(ルネラ)」を通じて、この革新的なトレッキングポールが日本の登山愛好家のもとに届けられます。

ハマダファクトリーは、公式ウェブサイトや各種SNSでも情報を発信していますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。

まとめ：もっと快適に、もっと長く山を楽しもう！

膝や腰の痛みで諦めていた山行、景色を楽しむ余裕がなかった下山──そんな経験があるなら、「heritage 1.0」はあなたの登山ライフを一変させる可能性を秘めています。

韓国特許取得の「5コア衝撃吸収システム」、航空機グレードの軽量高強度素材、そして使いやすさを追求したコンパクト設計。これらが高次元で融合した「heritage 1.0」は、まさに次世代のトレッキングポールと呼ぶにふさわしい逸品です。

Makuakeでの先行販売は、最大37%OFFという貴重なチャンス。この機会に、あなたの登山をもっと快適で、もっと楽しいものにアップデートしてみませんか？私も次回の山行が待ち遠しくなりました！

