オリックス・宗佑磨、三塁線の強烈な打球を華麗に処理！敗戦の中でも光っ…

オリックス・バファローズの宗佑磨選手は11日、敵地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「9番・三塁」で先発出場。4回に三塁線へ飛んだ強烈な打球をアウトに仕留め、華麗な守備を披露した。



4回、7点を追う展開で迎えた日本ハム6番・松本剛選手の第3打席。オリックス2番手・髙島泰都投手が投じた8球目のシュートを松本選手が鋭く引っ張った。







打球は三塁線を襲ったが、宗選手が見事に好捕。振り向きざまの送球は大遠投となりながらも一塁手のミットに届き、走者を悠々アウトに仕留めた。投手を救うファインプレーとなり、球場を沸かせた。



試合は初回に6点を先制した日本ハムが終始主導権を握り、10得点を奪取。オリックスは反撃が遅れ、最終的に4-10で大敗を喫した。



それでも、宗選手の守備は存在感を示すワンプレーとなった。









