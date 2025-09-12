本物のレジェンド、そして不滅のヒーロー｜フェラーリ288GTO

やや大人しくなりすぎたブランドを活気づけるため、エンツォはスーパーカー・シリーズを立ち上げる。その発端となったモデルが288GTOだった。それから40年を経て、『Octane』は「本物のレジェンド」を再検証することにした。

【画像】いまなお傑出した存在であるフェラーリ初のスーパーカー、288GTO（写真14点）

「1984年の発表以来、288GTOは特別な存在であり続けました。景気が冷え込んだときには、あのF40でさえ新車当時の価格を割り込みましたが、288GTOが7万3000ポンドの定価を下回ったことは一度もありません」

そう語るトム・ハートリーJnr.は、いまでは288GTOが100万ポンド以上で取り引きされていると教えてくれた。いや、ホモロゲーション・スペシャルとして知られる288GTOの価値は、いまや100万ポンドを大きく上回っている。

F1設計陣が開発したグループB

正式にはフェラーリGTOの名で呼ばれるこのモデルは、グループBカーに触発される形でプロジェクトが立ち上がった（288の名は250GTOと呼び分けるために考えられたもので、厳密には非公式な名称）。開発を担当したのはフェラーリF1を率いたハーヴェイ・ポスルズウェイトとニコラ・マテラッツィのふたりで、ターボエンジンと軽量なコンポジット製ボディワークの組み合わせは、1981年シーズンのF1を戦った126Cと共通する。当時のグループBラリーカーの多くもこれを採用していた。

グラン・ツーリズモ・オモロガータ（Gran Turismo Omologato）のイニシャルを最初に用いたのは250GTOだが、この288GTOを皮切りに、フェラーリはF40、F50、エンツォ、ラフェラーリ、そして最新のF80へと続くハイパーカー・ファミリーを創設していった。エンツォ自身が「やや大人しくなりすぎた」と感じ始めていたポートフォリオに活を入れる役割を果たした。こうした活動が、過去40年間にどれだけ大きな価値をもたらしたかをよくよく考えてみて欲しいと、名高いディーラーを運営するハートレイJnr.は私に語りかけた。それは、顧客が所有する288GTOを、私がドライブする直前のできごとだった。

1997年以来、ハートレイは約45台の288GTOを販売してきた彼が、このモデルの価値を語るのに相応しい人物であることは明らかだ。彼に話を聞いてみよう。

「私が購入したなかでもっとも安かったのは、まだ1万4000kmしか走っていないのに、たったの11万 5000ポンドでした。それが25万ポンドまでつり上がったときのことはよく覚えています。そして35万ポンド前後でしばらく留まったのち、2008年か2009年にいきなり75万ポンドへと跳ね上がりました。最初に100万ポンドを越えた288GTOを私が販売したのは2010年のことです」

先ごろ彼は350万ポンドで288GTOを売却する契約を結んだそうだ。これは驚くべき価格であると同時に予想されたことでもあったという。彼は続いて、顧客が所有するシャシーナンバー54781のキーを私に手渡した。

「とにもかくにも気をつけてください」と釘を刺すのを忘れなかったが、私自身は、なにがGTOを特別なモデルたらしめているのかを見極め、それを文章として表現することに全力を尽くすつもりだった。そうした作業を、普段以上に気をつけて行うのが、私に課せられた使命である。

ブラック主体のコクピットに乗り込む。コノリーレザーが貼られたシートは、まるでフロアにダイレクトにボルト留めされているように低い。そのタイトなサイドホールドは、まるで痩せすぎたモデルにあわせて設計されたかのようだ。様々なバイブレーションがはっきりと感じられるが、288GTOはストリップダウンされたレーシングカーではなく、カーペットも貼られ、簡素ながらドアトリムも設けられている。小径の3スポーク・ステアリングが目の前にあった。ダッシュボード上には3個の小径メーターが置かれ、それとは別にインストルメントパネルには4個のメーターが並んでいる。レッドゾーンは7800rpmから始まるが、実際に走り出せば、光の反射でどのメーターも読み取れなくなるように思えた。

ただし、運転席に腰掛けている限り、たいした不自由は感じなかった。私の身長は約183cmだが、頭上には2.5cmほどのヘッドルームが残されていた。できれば、やはり2.5cmくらいシートを後に下げたかったが、エンジンカバーを開けたとき、そうできない理由を悟った。2.8リッターV8エンジンのブロックが見えるのは半分ほどで、残りはケヴラーとノーメックスで造られたバルクヘッドにめり込むようにして積まれている。これをキャビン側から見ると、2脚のシートの間がぷっくりと膨らんでいることで気づくだろう。

エンジンルームで最初に目に飛び込んでくるのはベーア製のふたつの大型インタークーラーで、これはエンジンの後に置かれたふたつのホットサンドイッチメーカーのように見える。そこから伸びるパイプはシャシーフレームをまたぐようにして、2基の小さくて上品なIHI製ターボチャージャーに導かれる。

リアエンドでは、フェラーリのトレードマークが刻まれたギアボックスのケーシングが、2本の後輪に挟まれるようにして佇んでいる。F114Bと呼ばれるV8エンジンのブロックは、308GTBに積まれる自然吸気ユニット用と基本的に同じだ。ただし、良好なハンドリングと素早いギアレシオの交換を可能にするため、90度向きを変えた縦置き式とされている。

最高出力は7000rpmで400PSを発生。最大トルクは3800rpmで50.6kgmを生み出す。これらは308QVの240PS／26.5kgmから大幅に高い数値で、ターボラグが認められたとしても不思議ではなかろう。

小さなイグニッションキーをひねって数秒間待った後、ゴムでカバーされた黒いイグニッションボタンを押し込む。するとエンジンはまたたく間に始動し、フラット・プレーン・クランク特有の荒々しいサウンドをあたりに響かせた。左手前に位置する1速にシフトレバーを送り込む。クラッチがあまりにも重いため、エンジンをストールさせるのではないかと心配になったが、クラッチのミートポイントが意外にも寛容だったおかげで、私は恥をかかずに済んだ。パーキングスピードでは、パワーアシストを持たないステアリングがとてつもなく重く感じられたが、GTOは驚くほど街中で従順な車だった。

路面の状態は克明に伝えられるが、すべてのエッジが丸められているほか、細かな振動は吸収されるので、ボディはまるで水準器のようにフラットに保たれる。サーボ付きのブレーキはコントロールが容易。しかも、ターボが効いていなくともエンジンは驚くほど柔軟に反応する。ボディはコンパクトに感じられるほか、視界も良好なので、市街地でも自信を持ってドライブできるだろう。

ハートレイJnr.は、ごく初期のGTO（6台が製作されたプロトタイプの2台目）とF40を所有しているが、GTOのほうが使いやすいと打ち明けてくれた。

「GTOはF40とほぼ変わらない最高出力で、車重も似ているため、よく似たドライビング・フィールが楽しめます。けれどもGTOは洗練されていて快適。これに比べるとF40は刺激的で公道を走るレーシングカーのようです」

フィオラヴァンティの最後の作品

全高1120mmのボディはピーテル・パウル・ルーベンスが描いた裸婦像のようにふくよかで優雅。スピードライン製の16インチ・アロイホイールは宝石のような輝きを放っている。いずれも、ピニンファリーナ時代のレオナルド・フィオラヴァンティの作品であることはいうまでもない。

「私自身がデザインし、監修もした最後のフェラーリです」86歳のフィオラヴァンティは、『Octane』に宛てたメールにそうしたためていた。

フィオラヴァンティによれば、288はもともと308の派生モデルとの位置づけで、初期のデザイン作業がデザイン・スタジオではなくマラネロのテスト部門で行われたのは、このためだったという。そして308のシャシーはホイールベースを110mm延長するとともにトレッドを拡幅し、前：9インチ、後：10インチのワイドなホイールが装着された。フィオラヴァンティの手による迫力あるボディは、その大半が軽量なコンポジット製とされ、ボンネットはケヴラー製、ルーフはケヴラーとカーボンコンポジットで造り上げたものの、ドアはスティール製だったという。

フロントバンパーの下に並んだ4灯のライトは308と識別するのに役立つ特徴のひとつだ。これはリトラクタブルヘッドライトが立ち上がるよりも早くパッシングライトを照射するのに役立つだけでなく、空力的なメリットもある。リアエンドはカムテール形状により308より全長を5mm短縮するのに貢献した。

しかし、308との決定的な違いはそのボディ構造にある。すなわち、308がセミモノコック方式を採用したのに対して、GTOはスチールパイプによるスペースフレーム構造とされたのだ。そして縦置きされたエンジンを収めるため、ホイールベースは110mm延長して2450mmとされた。1987年までに製造された288GTOは、わずかに272台。ボディカラーは、そのすべてがロッソ・コルサとされた。ちなみに、フェラーリが少量生産を手がけたのは、およそ20年前の365カリフォルニア以来のことだった。

試乗した車両は1985年にマラネロから出荷され、フェラーリ・クラブ・ドイツの創設者のもとに納車された。エンジンとギアボックスがマッチング・ナンバーであるのはもちろん、ナンバリングされたボディパネルもすべてオリジナルを用いている。ペイントも完全に当時のものだ。

行動でのマナーを試す

ハートレイJnr.のショールームにほど近いB級道路でGTOのパフォーマンスを解き放つ。曲がりくねった道のタイトターンを攻めるとき、私はGTOに全幅の信頼を寄せた。そしてざらついた路面と全力で格闘し、この希代の名車がどのように反応するかを感じ取った。

低回転域で表情に欠け、4000rpmを越えるとドラマが始まるパワートレインのキャラクターは、いかにもターボエンジンらしい。しかし、ボトムエンドで通常の走りをしても十分なトルクが得られるほか、過給がかかっていない状態でも驚くほどシャープなレスポンスを披露してくれる。おかげで、ターボに邪魔されることなく、車との強い一体感が得られる。そのままスロットルペダルを踏み続ければ、不吉な前兆に続いてターボチャージャーが作動を始め、4000rpmを過ぎると激しいブーストの嵐が巻き起こる。ここで生み出されたパワーの炸裂は急峻で、タコメーターの針は7000rpmを目がけて急上昇を続ける。とても40年前に誕生した車とは思えないパフォーマンスだ。最高速度が190mph（約304km/h）に達したことも、当時としては驚異的だったはずだ。

1速のギア比が高いために発進には気を使うが、2速と3速は接近していて扱い易い。GTOが道から飛び出しそうになるほど危険な振る舞いを見せることはなかった。実は、ブーストが掛かった状態でホイールスピンが起きても、コントロールしきれないほどのことはなかった。ギアシフトのフィーリングは、当初、あまり親しみやすいとは思わなかったが、その扱いに慣れてくると、ブリッピングを決めてシフトダウンしたときには、素晴らしい感触とサウンドをもたらしてくれることもあった。

もっとも、そうやって全力で疾走しているときでさえ、ヒューというターボチャージャーのノイズにかき消されて、ほかの音は何も聞こえなかった。しかし、GTOで真に特筆すべきは、そのハンドリングであり、高解像度のフィードバックとリニアリティ、そしてバンプを覆い隠してしまう乗り心地のコンビネーションこそが魅力だった。

ステアリングの感触は精妙で、わずかに切り始めただけで完璧な重さの操舵力を生み出し、ノーズは即座にアペックスを目指し始める。手の平には路面の状態が克明に伝わってくるものの、それらが煩わしいと感じられることは決してない。市街地を走っているときに驚くほどしなやかだったサスペンションが、余計な雑音をシャットアウトしてくれるからだ。

ダウンヒルに飛び込み、コーナーに向けてステアリングを切り込めば、コーナリングフォースを生み出すのに必要なロールは起きるものの、ボディコントロールは卓越しており、エンジンの荷重を受けとめるリアサスペンションの動きに遅れが生じることもなかった。

GTOをドライブしていて私がもっとも恐ろしいと感じたのは、エンジンパワーでもハンドリングでもなく、300万ポンドとも400万ポンドともいわれる価格だった。したがって、極めてオリジナル性の高いこの個体に傷ひとつ付けることなくトム・ハートレイJnr.のショップに帰ってこられたことが、私にはなによりも嬉しかった。

”ビッグ5”

続いてハートレイJnr.は、ショールームに置かれていた288GTOとGTOエヴォルツィオーネを私に見せてくれた。たった6台だけが製作されたGTOエヴォルツィオーネは、もともとレース用に開発されたものだが、グループBの終焉に伴い、その計画は幻に終わった。それらとF40を時系列順に並べると、GTOエヴォルツィオーネの無秩序に膨れあがったボディから、F40の統一感があって引き締まった姿態への移り変わりが、わずか1年の間に起きたとはとても信じられなかった。

では、このなかでどの1台を選ぶべきなのか？ハートレイの顧客の一部は、そうしたことで頭を悩ませる必要がない。なぜなら、フェラーリ・スーパーカーのすべてを手に入れればいいからだ。しかし、ハートレイJnr.自身にとっては、GTOだけが常に特別な1台だという。

「長い間、人々はGTOとF40の2台を買っていましたが、車を収集するファンが増えて価格が高騰すると、彼らは”ビッグ5”に投資するようになりました」とハートレイJnr.は語る。ここでいうビッグ5とは、288GTO、F40、F50、エンツォ、そしてラフェラーリのことだが、次頁で紹介する1台がこれに続く可能性は高い。

「このなかでも、とりわけ優れたハンドリングを有しているのがGTOです。きっと、コレクターも長期間にわたって所有したくなることでしょう。市場の様子を見てください。フェラーリは1300台以上のF40を生産したので、いつでも売り物が出ています。似たようなことはF50とエンゾについてもいえます。ラ・フェラーリであればボディカラーも選べるでしょう。ただし、最近、売りに出たGTOは世界中で1台だけで、これは今週中に私たちが売却することになっています」

今回、GTOを少しドライブしただけで、なぜオーナーが手放したがらないのかが理解できた。たとえ100万ポンドを大きく越える価値があろうとも、フェラーリ初のスーパーカーはいまもなお傑出した1台であるからだ。

1985フェラーリ288GTO

エンジン：2855cc、32バルブ V8、DOHC 燃料噴射装置：インタークーラー付きIHI製ツインターボチャージャー

最高出力：400PS／7000rpm 最大トルク：50.6kgm／3800rpm

変速機：5段 MT、後輪駆動 ステアリング：ラック＆ピニオン、ノンパワー

サスペンション（前／後）：不等長ダブルウィッシュボーン、コイル・スプリング、テレスコピック・ダンパー、アンチロールバー

ブレーキ：ディスク 車重：1160kg（乾燥重量） 性能：最高速度 190mph 0-62mph加速4.8秒

編集翻訳：大谷達也 Transcreation：Tatsuya OTANI

Words：Ben Barry Photography：Lee Brimble

THANKS TO supercar specialist Tom Hartley Jnr, tomhartleyjnr.com