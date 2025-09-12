TM NETWORK「実はみんな人見知り」…意外（!?）な素顔とメンバーの“役割分担”を明かす

フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜～金曜9:00～11:00）。「Blue Ocean Professional」のコーナーでは“プロフェッショナルの素顔に迫る”をテーマに、各界で活躍されている素敵な方々をゲストに迎えて、お話を伺います。

今回のゲストは、TM NETWORKの小室哲哉さん、宇都宮隆さん、木根尚登さん。東京・Ginza Sony Parkでスタートした体験型エキシビション「TM NETWORK 2025 IP」（8月26日（火）～10月3日（金）まで開催）の見どころなどについて語ってもらいました。

この記事では、メンバーの“役割分担”についてトークが繰り広げられたパートを紹介します。

◆それぞれが役割分担をして活動するTM NETWORK

住吉：今日はリスナーから「それは私のおかげだからね！」と心の奥底に溜め込んでいることをシェアしています。3人の「これは僕のおかげだからね」と感じることは何でしょうか？

小室：誰かのおかげっていうのは、すごく多いんですよね。

木根：やってもらっているっていう意味でね。

宇都宮：僕のおかげって思うものはないよね？

木根：あえて何かを言わないといけないんだったら、みんな人見知りなんですよ。「ここは頼む」っていう場面のときは、役割としてだいたい僕が社交的になります（笑）。

小室：役割分担っていう部分ならツアータイトルとかグッズとかは僕が相当前から考えますね。たぶん、半年前どころではないですね。

宇都宮：タイトルって大事だもんね。

小室：アルバムとか曲のタイトルは3人で相談することが多いです。曲で僕のおかげって思うことはないですけど、ツアータイトルだけは必ず僕が決めている気がする（笑）。

木根：ありがとう！

住吉：ちなみに、小室さんのなかで秀逸だったなと感じるツアータイトルは何でしょうか？

小室：「40th FANKS intelligence Days」は今っぽくてカッコいいなって思いましたね。

住吉：宇都宮さんが自分のおかげだと感じるものはありますか？

木根：UTSUは自分で言えないかもしれないから言いますけど、「このバンドでは僕が歌っている」じゃないですかね（笑）。

小室：自分たちが代弁して言うしかないですね（笑）。

住吉：TM NETWORKはお互いのいいところを言い合えている関係性なんですね。ありがとうございます！

