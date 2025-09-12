ザ・スマッシング・パンプキンズ、12年ぶり来日公演を前に新曲緊急リリース

ザ・スマッシング・パンプキンズが、ニューソング「Chrome Jets」をリリースした。本楽曲は、彼らの高評価を受けた最新アルバム『Aghori Mhori Mei』の制作時にレコーディングされた未発表曲で、世代を超えて広がるファンのために特別に公開された。
同新曲の発表に先駆けて、バンドはファン待望の2000年のアルバム『Machina/The Machines Of God』と続く『Machina II/The Friends & Enemies Of Modern Music』の25周年記念版をリリース。また今年後半には、絶賛されたアルバム『Mellon Collie And The Infinite Sadness』の30周年を祝って、フロントマンのビリー・コーガンは、シカゴ・リリック・オペラと共演する。
先頃、バンドは英国とヨーロッパでのヘッドライナー公演を無事終了し、9月15日（月）の名古屋公演を皮切りに「Rock Invasion Tour」を開催。12年ぶりの来日公演を行い、その後、マニラ、バンコク、シンガポール、アブダビなどを回り、インドのムンバイで幕を閉じる。
＜ライブ情報＞
The Smashing Pumpkins ROCK INVASION 2025
名古屋 9⽉15⽇（⽉・祝）COMTEC PORTBASE
東京 9⽉17⽇（⽔）⽇本武道館 [SOLD OUT]
神奈川 9⽉18⽇（⽊）KT Zepp Yokohama
⼤阪 9⽉20⽇（⼟）なんばHatch
⼤阪 9⽉21⽇（⽇）Zepp Namba [SOLD OUT]
福岡 9⽉24⽇（⽔）Zepp Fukuoka
広島 9⽉25⽇（木）広島⽂化学園HBGホール
企画・制作・招聘：クリエイティブマン
協力：The Orchard
詳しくはこちら：https://www.creativeman.co.jp/artist/2025/09tsp/
＜リリース情報＞
ザ・スマッシング・パンプキンズ
ニューシングル「Chrome Jets」
配信中
https://smashingpumpkins.ffm.to/chromejets
レーベル：Martha's Music