ザ・スマッシング・パンプキンズ、12年ぶり来日公演を前に新曲緊急リリース

ザ・スマッシング・パンプキンズが、ニューソング「Chrome Jets」をリリースした。本楽曲は、彼らの高評価を受けた最新アルバム『Aghori Mhori Mei』の制作時にレコーディングされた未発表曲で、世代を超えて広がるファンのために特別に公開された。

同新曲の発表に先駆けて、バンドはファン待望の2000年のアルバム『Machina/The Machines Of God』と続く『Machina II/The Friends & Enemies Of Modern Music』の25周年記念版をリリース。また今年後半には、絶賛されたアルバム『Mellon Collie And The Infinite Sadness』の30周年を祝って、フロントマンのビリー・コーガンは、シカゴ・リリック・オペラと共演する。

先頃、バンドは英国とヨーロッパでのヘッドライナー公演を無事終了し、9月15日（月）の名古屋公演を皮切りに「Rock Invasion Tour」を開催。12年ぶりの来日公演を行い、その後、マニラ、バンコク、シンガポール、アブダビなどを回り、インドのムンバイで幕を閉じる。

＜ライブ情報＞

The Smashing Pumpkins ROCK INVASION 2025

名古屋 9⽉15⽇（⽉・祝）COMTEC PORTBASE

東京 9⽉17⽇（⽔）⽇本武道館 [SOLD OUT]

神奈川 9⽉18⽇（⽊）KT Zepp Yokohama

⼤阪 9⽉20⽇（⼟）なんばHatch

⼤阪 9⽉21⽇（⽇）Zepp Namba [SOLD OUT]

福岡 9⽉24⽇（⽔）Zepp Fukuoka

広島 9⽉25⽇（木）広島⽂化学園HBGホール

企画・制作・招聘：クリエイティブマン

協力：The Orchard

詳しくはこちら：https://www.creativeman.co.jp/artist/2025/09tsp/

＜リリース情報＞

ザ・スマッシング・パンプキンズ

ニューシングル「Chrome Jets」

配信中

https://smashingpumpkins.ffm.to/chromejets

レーベル：Martha's Music

公式サイト：https://smashingpumpkins.com/