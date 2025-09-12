ゴリラズ、新作アルバム『The Mountain』2026年3月発売決定

ゴリラズが、新作スタジオ・アルバム『The Mountain』を、自身の新レーベルKONGより2026年3月20日にリリースすることを発表した。また、先行トラック「The Happy Dictator」（feat. Sparks）が配信開始した。

『The Mountain』はGorillazにとって9作目のスタジオ・アルバムであり、楽器やサウンドによって織り成される広大な音の景観に、声やメロディー、そして中毒性のあるビートが豊かに重ね合わされた作品。本作は15曲から構成され、Gorillazのコラボレーション精神の核心そのものを体現。この作品には、Ajay Prasanna、Amaan & Ayaan Ali Bangash、Anoushka Shankar、Asha Bhosle、Asha Puthli、Bizarrap、Black Thought、Gruff Rhys、IDLES、Jalen Ngonda、Johnny Marr、Kara Jackson、Omar Souleyman、Paul Simonon、Sparks、Trueno、Yasiin Beyといった、きわめて多彩かつ特別なアーティストたちが参加している。また、すでにこの世を去った友人やコラボレーターの声も収録されており、そこにはBobby Womack、Dave Jolicoeur、Dennis Hopper、Mark E. Smith、Proof、Tony Allenといった名が含まれている。『The Mountain』は、この世界とその先にあるものとの境界にあるパーティーのためのプレイリストであり、人生という旅路と存在することのスリルを探求している。

プロデュースはGorillaz、James Ford、Samuel Egglenton、Remi Kabaka Jr.、さらにBizarrap（「Orange County」収録）によって行われ、ロンドンとデヴォンのStudio 13、インド（ムンバイ、デリー、ラージャスターン、ヴァラナシ）、アシガバート、ダマスカス、ロサンゼルス、マイアミ、ニューヨークなど世界各地で録音された。収録曲にはアラビア語、英語、ヒンディー語、スペイン語、ヨルバ語と、5つの言語が使用されている。

『The Mountain』のアートワークでは、ビジュアルアーティストJamie Hewlettの独自でありながら常に進化を続けるスタイルが、Gorillazの世界を描き出している。一連の手描きによるイメージ群において、Murdoc、Noodle、Russel、そして2Dが新作アルバムの制作のためにインドで過ごした時間が、緻密かつ美しく表現。これらの作品は書籍として、また12インチ×12インチのプリント・コレクションとして入手可能とのこと。

また、今回の発表には、2026年春にUK & アイルランドのアリーナを巡る「The Mountain Tour」のニュースも含まれている。本ツアーの一部公演にはTruenoがサポートとして参加する。これは、ソールド・アウトとなった5つ星評価の展覧会「House of Kong」や、Copper Box Arenaでの4公演（The Guardianが「依然として魅力的かつ重要」と評した）に続くもので、先週の「Mystery Show」では新曲『The Mountain』のサプライズ披露も行われ、ファンを熱狂させた。「The Mountain」ツアーは3月21日マンチェスターを皮切りに、バーミンガム、グラスゴー、リーズ、カーディフ、ノッティンガム、リヴァプール、ベルファスト、ダブリンを巡回。さらに6月20日（土）にはロンドン・Tottenham Hotspur Stadiumでの一夜限りの単独公演が決定し、SparksとTruenoがサポート出演する。

現在、Murdoc Niccals、Russel Hobbs、2D、Noodleの4人はインドに滞在している。Murdocがニューヨークの知人から入手した偽造パスポート4枚を使ってムンバイに入国し、国際的ポップスターとしての地位を離れて、神秘的な音楽作りに没頭しながら「人生」という山道を進んでいる。Gorillazのドラマー、Russel Hobbsは次のように語っている。「我々は宇宙の塵として永遠に存在し続ける。それは途方もなく長い時間だ。この作品は光に満ちた音楽的瞑想だ。魂の旅路、ビートとともに…」

＜リリース情報＞

ゴリラズ

ニュー・シングル「The Happy Dictator (feat. Sparks)」

https://gorillaz.ffm.to/thehappydictator

レーベル：Kong

ゴリラズ

ニュー・アルバム『The Mountain』

リリース日：2026年3月20日

https://gorillaz.ffm.to/themountain

レーベル：Kong

=収録曲=

1. The Mountain (feat. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)

2. The Moon Cave (feat. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda and Black Thought)

3. The Happy Dictator (feat. Sparks)

4. The Hardest Thing (feat. Tony Allen)

5․ Orange County (feat. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar)

6. The God of Lying (feat. IDLES)

7. The Empty Dream Machine (feat. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka Shankar)

8. The Manifesto (feat. Trueno and Proof)

9. The Plastic Guru (feat. Johnny Marr and Anoushka Shankar)

10. Delirium (feat. Mark E. Smith)

11. Damascus (feat. Omar Souleyman and Yasiin Bey)

12. The Shadowy Light (feat. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali Bangash and Ayaan Ali Bangash)

13. Casablanca (feat. Paul Simonon and Johnny Marr)

14. The Sweet Prince (feat. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar)

15. The Sad God (feat. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar)

Official HP：https://gorillaz.com/