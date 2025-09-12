「複数の球団が確実に動く」今永昇太、今オフFAの未来も？　カブスは難題…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスの今永昇太投手は、二桁勝利まであと一勝に迫っている。今季は怪我で離脱した時期もあったが、復帰後も良い調子を維持していた。カブスとしては今後もエースとしてチームを引っ張ってもらいたい存在だが、今季終了後にフリーエージェント（FA）になる可能性もあるようだ。米メディア『ヘビー』が報じている。

今永は2024年1月にカブスと4年総額5300万ドル（約78億円）の契約を結んだ。ただ、非常に複雑な内容となっており、実際には5年になる可能性もあれば、わずか2年で終わる可能性もある。これまでに22試合に先発し9勝7敗、防御率3.21、奪三振101をマークしており、今永がチームを去れば、カブスは先発ローテーションに大きな穴を抱えるリスクに直面するだろう。

同メディアによると「今季終了後、カブスは3年5700万ドル（約84億円）の球団オプションを行使するか決めなければならない。これを見送った場合、今永は2026年に1500万ドル（約22億円）の選手オプションを選択できる。契約延長すると、今度は2026年終了後には再び2年4200万ドル（約62億円）の球団オプションが発生する。見送ると、2027年も再び1500万ドルの選手オプションが用意されることになる。いずれにしても、契約更新が実現しなかったら即座にFAとなる仕組みだ」という。

そして、好投を続ける今永は、現時点において有利な状況だ。同メディアは「すでに高い評価を得ているため、市場に出れば複数の球団が獲得に動くのは確実と見られる」とし、FAも最適な選択肢の一つになるとの見解を示した。続けて「実績を考えれば決して割高ではない。確かな安定感を誇る左腕を手放せば、代わりを見つけるのは極めて難しい。カブスが今後本気で優勝争いを目指すなら、ローテーションに穴を開ける余裕はないだろう」と伝えている。

