レギュラーシーズンの佳境に入っている2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、今季一軍出場がない北海道日本ハムファイターズの選手を紹介したい。

阪口樂

・投打：右投左打

・身長／体重：187cm／97kg

・生年月日：2003年6月24日

・経歴：岐阜第一高

・ドラフト：2021年ドラフト4位（日本ハム）

高卒1年目に一軍デビューを果たしたものの、その後は二軍暮らしが続いている阪口樂。ファームでは高い長打力を示しているが、確実性が課題となっている。

岐阜第一高時代には、エース兼4番打者として活躍。特に高校通算27本塁打を放った打撃が高く評価され、2021年ドラフト4位で北海道日本ハムファイターズに入団した。

ルーキーイヤーは二軍を主戦場としたが、夏場に一軍デビュー。3試合の出場ながら、プロ初安打を記録した。

しかし、以降は一軍出場がない状況が続いている。昨季は二軍で101試合に出場し、11本塁打をマーク。一方で、打率.196、出場試合数を上回る120三振を喫するなど、確実性に大きな課題を残した。

高卒4年目の今季もファームを主戦場とし、ここまで63試合出場、打率.183、3本塁打、16打点と寂しい数字が並んでいる。一軍の戦力となるためには、攻守でさらなるレベルアップが求められることになりそうだ。

石川直也

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／93kg

・生年月日：1996年7月11日

・経歴：山形中央高

・ドラフト：2014年ドラフト4位（日本ハム）

2018年には守護神を務め、19セーブを挙げた実績を持つ石川直也。だが、昨季から一軍登板がなく、正念場のシーズンを迎えている。

山形中央高から2014年ドラフト4位で北海道日本ハムファイターズに入団。高卒3年目の2017年に中継ぎで頭角を現した。

すると、翌2018年はクローザーに抜擢。52試合の登板で19セーブ、防御率2.59を記録した。

2019年はセットアッパーに回ったが、自己最多の60試合に登板し、3勝2敗5セーブ21ホールド、防御率3.31の好成績。150キロ超の速球を武器にブルペンを支えた。

しかし、2020年8月に右肘内側側副靭帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受けて長期離脱。2022年に一軍復帰したが、翌2023年は16試合の登板で防御率5.87と精彩を欠いた。

昨季は一軍登板がなく、プロ11年目の今季もファームが主戦場に。二軍でも24試合登板で4セーブ、防御率4.56と低迷。なんとか浮上のきっかけを掴みたいところだ。

古川裕大

・投打：右投左打

・身長／体重：184cm／91kg

・生年月日：1998年6月19日

・経歴：久留米商 - 上武大

・ドラフト：2020年ドラフト3位（日本ハム）

本職の捕手に加え、内外野の複数ポジションに挑戦している古川裕大。しかし、プロ5年目の今季は一軍出場がなく、苦しいシーズンを過ごしている。

上武大から2020年ドラフト3位で北海道日本ハムファイターズに入団。プロ2年目の2022年に一軍デビューを果たすと、外野手としても出番を得て、36試合出場、打率.226を記録した。

しかし、翌2023年は17試合と一軍での出場機会を増やせず。昨季はファームで二塁や遊撃など様々なポジションをこなし、一軍昇格に備えたが、一軍ではわずか1試合の出場に終わった。

今季は一軍争いに絡めず、開幕二軍スタート。ファームではここまで47試合出場、打率.277、13打点とまずまずの数字を残しているが、一軍昇格には至っていない。

チームには郡司裕也、田宮裕涼など強打の捕手が多く在籍。厳しい立場に置かれている。

清水優心

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／91kg

・生年月日：1996年5月22日

・経歴：九州国際大付高

・ドラフト：2014年ドラフト2位（日本ハム）

2021年には100試合に出場するなど、一時は正捕手格を担った清水優心。しかし、年々出場機会を減らし、プロ11年目の今季は一軍出場がない状況だ。

九州国際大付高から2014年ドラフト2位で北海道日本ハムファイターズに入団。高卒3年目の2017年から一軍での出番を増やし、翌2018年には86試合出場、打率.215、7本塁打、21打点、20犠打を記録した。

さらに、2021年には自己最多の100試合出場、打率.206、4本塁打、18打点、11犠打を記録。一軍の正捕手格として起用されていた。

しかし、翌2022年以降は出場機会が激減。若手選手の台頭もあり、昨季はわずか12試合の一軍出場にとどまった。

今季は勝負のシーズンとなっていたが、開幕からファーム暮らしとなり、二軍でも49試合出場、打率.250、2本塁打、15打点と目立つ数字は残せていない。

厳しい立場となっているだけに、残り少ないシーズンの中で、存在感を示したいところだ。

根本悠楓

・投打：左投左打

・身長／体重：173cm／80kg

・生年月日：2003年3月31日

・経歴：苫小牧中央高

・ドラフト：2020年ドラフト5位（日本ハム）

高卒2年目に一軍デビューし、2023年には第2回アジアチャンピオンシップの日本代表に選出された根本悠楓。早くからブレイクの兆しを見せていたが、高卒5年目の今季は、ここまで一軍登板なしと伸び悩んでいる。

苫小牧中央高から2020年ドラフト5位で北海道日本ハムファイターズに入団。高卒2年目の2022年にリリーフとして開幕一軍入り。

同年はシーズン途中から先発に回り、13試合登板（11先発）で3勝3敗1ホールド、防御率2.52をマークした。

しかし、翌2023年は3勝1敗、防御率2.88を記録するも、5試合の登板にとどまった。昨季は制球に苦しみ、一軍ではわずか2試合登板、防御率14.54と低調な結果に終わった。

今季は開幕からファームを主戦場とし、二軍ではリリーフに専念。19試合に登板し、防御率2.29、奪三振率9.15をマークしているが、与四球も多く、一軍昇格には至っていない。

残り少ないシーズンで首脳陣の信頼を勝ち取り、チャンスを掴みたいところだ。

宮内春輝

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／79kg

・生年月日：1996年5月25日

・経歴：多古高 - 明星大 - 日本製紙石巻

・ドラフト：2022年ドラフト6位（日本ハム）

昨季に続き、今季もシーズン途中に支配下契約を勝ち取った宮内春輝。前年は一軍登板がなかっただけに、是が非でも一軍でのチャンスを掴みたいシーズンだ。

日本製紙石巻への入社4年目を迎えた2022年ドラフト会議で、北海道日本ハムファイターズから6位指名を受けてプロ入りを果たした宮内。ルーキーイヤーは一軍で15試合に登板したが、1勝1ホールド、防御率6.48とプロの厳しさに直面した。

さらに、同年の秋季キャンプで左膝前十字靱帯断裂の大けがを負い、オフに育成契約となった。

翌2024年7月に二軍で実戦復帰し、同月末に支配下復帰。しかし、同年は一軍登板がないままオフに戦力外通告を受け、再び育成契約に移行した。

プロ3年目の今季は、ファームでアピールを続けて7月18日に支配下登録。二軍では29試合登板で1勝2敗4セーブ、防御率3.23、奪三振率10.86をマークしている。

右のサイドスローはチームでも貴重な存在となるだけに、一軍のブルペン陣に割って入りたいところだ。

【了】