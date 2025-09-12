俳優の西島秀俊と吉田羊が、きょう12日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『沸騰ワード10』(毎週金曜19:56～)に出演する。

西島秀俊

「幸せになるモノ」として週5回スイーツを食べることもある西島だが、多忙なため新規スイーツ開拓ができていないという。そこで西島が大好きなドーナツとパフェに詳しいプロを招き、プロおススメの最先端絶品スイーツを食べまくる。

5月に日本初出店したばかりのアメリカのドーナツショップや意外な場所で食べられる最新パフェに西島の笑顔が止まらない。さらに、予約3か月待ちというスイーツバーで超一流パティシエールが作る絶品パフェも堪能する。

大正時代から昭和初期にかけて作られた“アンティーク着物”をコレクションしているという吉田は、既成概念にとらわれず普段から自由に着物を着こなしている。そんな彼女がスーツケース一杯に着物を詰め込んで訪れるのは、アンティーク着物の似合う街・長崎。眼鏡橋や中華街など観光スポットに合わせた見事な着こなしは見せる。

さらに、着物に仕立て上げられたものは保存会では、1着しか現存していないという島原木綿の着物にも特別に袖を通すことに。幻の反物を吉田はどう着こなすのか。

スタジオゲストには、あの、INIの後藤威尊と松田迅が出演する。

