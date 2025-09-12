「完全に終わった」千賀滉大らメッツに黄信号！？　MLBアナリストが辛辣「…

千賀滉大 最新情報

千賀滉大投手が所属するニューヨーク・メッツは、11日（日本時間12日）にフィラデルフィア・フィリーズと対戦し、4-6の敗戦を喫した。これで泥沼の6連敗となり、プレーオフ進出が危ぶまれている。まだ可能性は残されているが、MLBアナリストのロブ・パーカー氏は、もう無理だと断言した。米メディア『アスロンスポーツ』が報じている。

千賀がマイナー降格となった一方で、メッツも絶不調に陥っていた。ナ・リーグ東地区で2位を維持しているとは言え、じわじわと首位フィリーズとの差が開き、3位マイアミ・マーリンズが迫ってきている。一番の懸念は、ワイルドカード争いだ。サンフランシスコ・ジャイアンツやシンシナティ・レッズが、低迷するメッツの隙を狙っている。

そんな中、『MLBネットワーク』の番組『MLBナウ』に出演したパーカー氏は「メッツは完全に終わった。プレーオフには行けないよ」と述べた。この発言を踏まえ、同メディアは「シーズン終盤に差し掛かる中での辛辣なコメントだが、メッツが立て直せなければ現実となり得る。今季はフリーエージェント（FA）のフアン・ソトを獲得するなど大きな期待を背負っていたが、チーム全体として噛み合わずにいる」と伝えた。果たして、メッツは苦境を打開することはできるのだろうか。

