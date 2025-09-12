お笑い芸人の今田耕司とタレントの王林が出演する静岡第一テレビ・日本テレビ系バラエティ特番『新ニッポン観光! ～外国人起業家のNEXTビジョン～』が、27日(15:00～ ※宮城エリアは16:00～)に放送される。

この番組は、外国人ならではの新しい目線で大儲けを狙う外国人起業家たちの野望に迫っていくもの。北海道・ニセコで超富裕層向けマガジンを出版するオーストラリア人、静岡で武道ツアーを立ち上げたニュージーランド人、京都の弁当箱専門店で年商1.5億円を稼ぐフランス人が登場する。

コメントは、以下の通り。

■今田耕司

それぞれ狭い範囲ですけど、ピンポイントで外国人に来てもらう工夫がされていたのがおもしろかったです。外国人は日本人が気付いていないような文化に興味を持ってくれていて、そこにスポットを当てることで、日本人が素通りしているところも観光スポットになるんだと。例えば剣道ツアーでは、日本の町道場で剣道をすること自体に価値があって、日本に住む外国人がつなぎ役となっていました。

ただ見ていて楽しめるし、「こういう広げ方があるのか」と、ビジネスチャンスを感じられる番組でした。日本人には1,000円でも売れないものが外国人には3,000円で売れる。日本人が時間と手間をかけて作り出したものには高い価値があるのだと、見直すきっかけになりました。

■王林

日本のことを教えてもらいました!

外国人の方が日本のこんなところをいいと思っていたんだという驚きがありました。特にお弁当箱は小さな頃から当たり前のようにあったので、これが日本の文化なんだと初めて知りました。外国人だからわかるツボを突いていて、見た目だけではなく、誰がどう作っているのかも魅力として捉えるなど、日本文化への愛をすごく感じました。

日本人がもっと日本を好きになるいい番組だなと思いました。

■総合演出・山本雄也氏

ニッポン観光に新時代到来!!

近年のインバウンドブームに加え今年は関西万博もあり、世界中から外国人観光客がニッポン観光に訪れています。訪日外国人客数は２０２５年上半期で空前の２０００万人超え!! もはや外国人なしではニッポンの観光は成立しないほど。

そんな中、ニッポン観光に新時代がー。これまで我が日本人がインバウンドビジネスを仕掛け、外国人観光客を呼び寄せてきたものが、いまや“外国人が外国人を呼ぶ”時代にー。旅行で、留学でニッポンを訪れ、ニッポンの文化にハマり、そのままニッポンでビジネスを起こすー。そこに外国人観光客が殺到する。もはやニッポン観光の主役はニッポンにいる“外国人起業家”なのです。

彼らはなぜニッポンで起業したのか!? なぜ成功したのか!? そこには我々日本人では気づかない、ニッポンの魅力が隠されていたのです。この番組では北は北海道、南は九州、列島各地でインバウンドビジネスを仕掛ける外国人起業家に密着!! 驚きの仕掛けをご紹介します!! そして外国人起業家たちがインバウンド大国ニッポンで見据えるNEXTビジョンとはー!? 彼らの存在がさらにニッポン観光を熱くします!!