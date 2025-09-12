視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、テレビ画面に視線を向けていた人の割合がわかる「注目度」の週間番組ランキング(9月1日～7日)をまとめた。

世界バレー女子大会が多数ランクイン

この週のランキングは、前週に続き世界バレー女子大会が多数ランクインし、準々決勝、準決勝、3位決定戦が上位に名を連ねた。特に9月7日の3位決定戦では、日本代表が世界ランク2位のブラジルと銅メダルを懸けた激戦を繰り広げ、15年ぶりのメダル獲得への期待から高い注目度を記録した。

夏の風物詩として47回目を迎えた『鳥人間コンテスト2025』(読売テレビ・日本テレビ系)は、個人全体で10位にランクイン。7月26～27日に滋賀県彦根市松原湖岸で開催された今年の大会は、人力プロペラ機部門で新たに全長42.195kmの「空のマラソンコース」が設定され、人力プロペラ機部門14チームが参加。昨年優勝の「東北大学 Windnauts」や、大阪の3大学チームによる激しい争いが展開された。

17チームが参加した滑空機部門では、前年に645.15mの歴代最高記録を樹立した大木祥資さんが不出場。新たな王者誕生の期待がかかる中、7人の女性パイロットが参加し、空席となった王座を目指して競技に挑んだ。空への夢を追い続ける挑戦者たちの姿が、今年も多くの視聴者の関心を集める結果となった。

コア視聴層ランキング

個人全体ランキング

『大追跡』にクライマックスへの期待感

コア視聴層2位、個人全体4位にランクインしたテレビ朝日のドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』は、両部門で67%前後という高い数値を記録した。3か月にわたって展開してきたシリーズのクライマックスへの期待感が、この高い注目度につながった。

最終回「逃げ切れると思うなよ」では、これまでの伏線が一気に収束する展開に。元警察官・加茂雄作銃撃事件の捜査中、容疑者を追跡していた青柳遥(松下奈緒)が防犯カメラの死角で姿を消す。伊垣修二(大森南朋)と名波凛太郎(相葉雅紀)は、SSBCの映像解析を駆使して遥の行方を追い、無事救出した。

物語の核心となったのは、22年前のホームレス射殺事件の真相。名波が伯父・久世俊介内閣官房長官(佐藤浩市)から聞かされたSSBC設立の真の目的が明らかになる。特殊詐欺グループのリーダー坂崎龍(板橋駿谷)と、世界的ハッカーである弟の坂崎蘭(渡邊圭祐)という兄弟の存在が、過去と現在をつなぐ重要な鍵となる。

実在する警視庁の「捜査支援分析センター(SSBC)」を初めてドラマ化した本作は、防犯カメラ映像の解析やデータ分析など、実際の捜査で使われている最新技術を物語に組み込んだ点が特徴的だった。このリアリティのある描写が視聴者の心を捉えたと言える。