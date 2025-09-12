フジテレビの動画配信サービス・FODでは、19日から全国で開催される『2025フィギュアスケートブロック大会』全6大会で、全選手・全演技を生配信する。

フィギュアスケート「ブロック大会」は、シニア・ジュニア・ノービス各カテゴリーの「全日本選手権」の予選会として、東北・北海道、関東、東京、中部、近畿、中四国九州という全国6つの地区で開催される大会。日々磨きあげた技術・表現・精神をリンク上で発揮し、「全日本選手権」への切符獲得を目指す。

「2025 東京フィギュアスケート選手権大会」

9月19日（金）開幕の「東京選手権」には、世界で活躍する選手が多数エントリー。昨シーズンの世界選手権６位の佐藤駿、さらに今シーズンのグランプリシリーズに出場予定の三浦佳生、渡辺倫果、住吉りをん、中井亜美、青木祐奈など、ミラノ・コルティナ五輪シーズンの注目スケーターたちが登場する。

「2025 中部フィギュアスケート選手権大会」

9月19日（金）開幕の「中部選手権」には、ミラノ・コルティナ五輪シーズンの注目スケーターが多数エントリー。2023全日本選手権3位の山本草太、昨シーズングランプリファイナルに出場した松生理乃。さらに2018年グランプリファイナル優勝、復活を期す紀平梨花も中部選手権から全日本選手権を目指す。

「2025 関東フィギュアスケート選手権大会」

鍵山優真、佐藤駿、三浦佳生ら世界で活躍するスケーターたちがかつて切磋琢磨してきた、9月26日（金）開幕の「関東選手権」。今シーズンは、現役屈指のエンターテイナー大島光翔が帰還。観客席を熱く沸かせる。

「2025 東北・北海道フィギュアスケート選手権大会」

オリンピック金メダリストの荒川静香、羽生結弦は、「東北・北海道選手権」から世界へと羽ばたいていった。今季は9月27日（土）、28日（日）の2日間、青森県八戸市のテクノルアイスパーク八戸で開催される。

「2025 中四国九州フィギュアスケート選手権大会」

10月3日（金）開幕の「中四国九州選手権」。昨シーズンは岡山を練習拠点にする植村駿が全日本ジュニア選手権4位、福岡で腕を磨く佐久間陸が全日本ノービス選手権優勝と、中四国九州勢の活躍が目立った。今シーズンは福岡県のオーヴィジョンアイスアリーナ福岡で3日間の熱戦が繰り広げられる。

「2025 近畿フィギュアスケート選手権大会」

東京選手権と並び強豪スケーターぞろいの10月3日（金）開幕の「近畿選手権」。世界選手権代表経験を持つ友野一希、吉田陽菜、三原舞依らがしのぎを削る。ジュニア、ノービスも全国トップレベルの実力者が数多く出場する。

■配信概要

・「2025 東京フィギュアスケート選手権大会」

９月19日（金） ８時～20時45分

９月20日（土） 11時～22時20分

９月21日（日） 10時20分～19時50分

・「2025 中部フィギュアスケート選手権大会」

９月19日（金）14時45分～20時10分

９月20日（土）13時15分～20時45分

９月21日（日）11時～16時40分

・「2025 関東フィギュアスケート選手権大会」

９月26日（金） 13時～19時30分

９月27日（土） 10時45分～18時10分

９月28日（日） 10時05分～16時05分

・「2025 東北・北海道フィギュアスケート選手権大会」

９月27日（土） 11時20分～19時59分

９月28日（日） 10時25分～18時34分

・「2025 中四国九州フィギュアスケート選手権大会」

10月３日（金）～５日（日）

※中四国九州大会の競技時間は未定

・「2025 近畿フィギュアスケート選手権大会」

10月３日(金)～５日（日）

※近畿大会の競技時間は未定

■主な出場選手

東京選手権：佐藤駿、三浦佳生、渡辺倫果、住吉りをん、中井亜美、青木祐奈 ほか

中部選手権：山本草太、松生理乃、山下真瑚、横井きな結、大庭雅、紀平梨花 ほか

関東選手権：大島光翔、大林理人 ほか

東北・北海道選手権：岩本愛子、菊池英仁、泉篤杜 ほか

中四国九州選手権：吉田菫、小河原泉颯、佐久間陸 ほか

近畿選手権：友野一希、吉田陽菜、三原舞依、三宅咲綺、上薗恋奈 ほか

※出場予定選手は予告なく変更になる可能性あり